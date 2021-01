Sportwetten erfolgreich platzieren: Tipps und Tricks von Experten

Eine Wette auf eine Fußballpartie oder ein Tennisevent zu platzieren, gehört inzwischen für viele Sportfans zu einer wöchentlichen Angelegenheit. Vor allem am Wochenende werden zahlreiche Wetten auf die europäischen Topligen platziert. Nur die wenigsten Sportwetter gehen jedoch mit einer Strategie an eine Wettabgabe. Zumeist wird auf ein bekanntes oder beliebtes Team getippt, da die Erfolgschancen auf einen Sieg auf den ersten Blick sehr gut aussehen.

Erfahrene Tipper gehen mit einem deutlich höheren Zeitaufwand an die Sache und erhöhen durch verschiedene Vorgehensweisen ihre Chance noch einmal enorm. Wie in vielen Lebenslagen, zahlt sich auch bei einer Sportwette die gesammelte Erfahrung aus, sodass man einigen Tipps und Tricks deutlich erfolgreicher auf den Sport tippen kann.

Wir haben uns diverse Tipps und Tricks von Experten genauer angesehen und wollen diese auflisten. Vor allem unerfahrene Wetter erhalten durch die Informationen eine deutlich bessere Einsicht, was alles zu einem erfolgreichen Wettfreund gehört.

Den höchsten Gewinn beanspruchen

Mit über 100 verschiedenen Anlaufstellen, um eine Sportwette im Internet platzieren zu können, kommen nicht nur zahlreiche Namen ins Spiel. Jeder Buchmacher besitzt unterschiedliche Ansichten zu einer Partie, sodass sich auch zahlreiche unterschiedliche Wettquoten auf dem Markt finden lassen.

Das Ziel eines erfahrenen Tippers ist es, immer den höchstmöglichen Gewinn erzielen zu können. Genau aus diesem Grund werden Portale wie Sportwette.net aufgerufen, um alle Quoten vergleichen zu können. Eine Wettabgabe wird dann im Anschluss auf die höchste Wettquote platziert, damit der höchste Gewinn eingefahren wird.

Die Anmeldung bei unterschiedlichen Wettportalen

Um immer auf die höchste Quote wetten zu können, wird natürlich eine Anmeldung bei zahlreichen Buchmachern vorausgesetzt. Bevor es jedoch zu einer Registrierung kommt, sollte das Wettportal erst einmal genauer unter die Lupe genommen werden. Nur so lässt sich vermeiden, dass man einem unseriösen Anbieter ungewollt in die Arme springt.

Legen Sie sich ein E-Wallet zu

Bevor eine Wette platziert werden kann, muss immer eine Einzahlung vorausgehen. Die schnellste Möglichkeit bieten E-Wallet Anbieter wie PayPal, Skrill oder Neteller. Sowohl eine Einzahlung, als auch Auszahlung wird mit einer solchen Zahlungsmethode deutlich schneller bearbeitet, sodass das Guthaben dauerhaft bewegt werden kann.

Vor einer Wettabgabe verschiedene Informationen sammeln

Besonders Neueinsteiger begehen den Fehler, dass sie ohne Informationen zu sammeln, auf ein bekanntes Team tippen. Experten hingegen schauen sich zahlreiche Informationen an, bevor es zu einer Wettabgabe kommt.

Ausfälle, Sperren, die aktuelle Tabellensituation und sogar das Wetter spielen eine wichtige Rolle, um ein Spiel richtig einschätzen zu können. Nur wenn wirklich alle Informationen für ein Team sprechen, sollte im Anschluss eine Wettabgabe platziert werden.

Foren und Sport-Webseiten bieten zahlreiche Infos

Das Internet bietet zu jedem Thema zahlreiche Informationen. Auch die Welt des Sports ist im Netz weitverbreitet und bietet allerhand Informationen rund um ein Team oder einen Spieler.

Auf Sport-Webseiten oder in Foren wird heiß diskutiert, sodass sich ein Tipper auch einen Einblick von anderen Sportfans verschaffen kann. Natürlich gilt es auch hier abzuwägen, ob es sich um einen Experten oder einen Fan eines Vereins handelt. Verschiedene Sportwetten-Foren sind im Internet zu finden, sodass sich auch der ein oder andere Wett-Tipp finden lässt.

Das vorhandene Budget richtig einsetzen

Nahezu jeder Wettanbieter bietet für einen neu angemeldeten Kunden einen Willkommensbonus an. So lässt sich das eingezahlte Guthaben nicht selten verdoppeln, sodass deutlich höhere Einsätze platziert werden können.

Neueinsteiger sollten sich von dem erhöhten Wettguthaben nicht blenden lassen und klein beginnen. Das sogenannte „Money-Management“ spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg. So sollten zu Beginn nur kleinere Einsätze platziert werden. Sofern sich der Erfolg einstellt und das Kapital erhöht wird, kann auch der Wetteinsatz erhöht werden.

An der eigenen Wettstrategie feilen

Jeder Experte besitzt unterschiedliche Wettstrategien, die eine erhöhte Chance auf einen Gewinn mit sich bringen. Aufgrund der hohen Anzahl an Wettmöglichkeiten, lassen sich im Internet ganz unterschiedliche Strategien finden.

Unerfahrene Tipper sollten mit dem Bonusguthaben an einer eigenen Wettstrategie feilen, um ihre Gewinnchancen erhöhen zu können. Mit der Zeit, kommt die Erfahrung und die Anzahl an Fehlern wird deutlich sinken, sodass sich die Chance auf einen Erfolg deutlich erhöhen.