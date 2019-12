Mit dem richtigen Sportwettenanbieter zum Gewinn

Die Online-Sportwetten konnten in den vergangenen Jahren weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Zahlreiche Fans fiebern nicht nur allein ihrer Mannschaft mit, sondern platzieren von Woche zu Woche Sportwetten, um sich einen zusätzlichen Verdienst zu sichern. Wer seine Sportwetten im Internet abgeben möchte, hat die Qual der Wahl.

Mittlerweile gibt es unzählige Betreiber, welche mit einer Plattform an den Start gegangen sind und ein schier unendliches Portfolio an Wettmöglichkeiten für alle interessierten Spieler zur Verfügung stellen. Bei einem genauen Blick auf die verschiedenen Online Buchmacher wird allerdings schnell klar, dass zwischen den einzelnen Firmen große Unterschiede bestehen können. Auf sportwettenanbieter.com werden etliche europäische Online Wettanbieter vorgestellt und genauer miteinander verglichen. Interessierte Sportfans, welche ihre Tipps im Internet abgeben wollen, sollten noch vor der Registrierung immer einen genauen Vergleich durchführen. In diesem Zusammenhang gibt es einige wichtige Faktoren, welche definitiv abgefragt werden müssen. Besonders wichtig ist es hierbei, großen Wert auf das verfügbare Portfolio an Sportwetten zulegen. Ein guter Buchmacher im Internet stellt zu den einzelnen Spielen in der Regel viele verschiedene Wettmöglichkeiten bereit, sodass die Kunden immer einen zielgerichteten Tipp abgeben zu können. Weiterhin spielen die verfügbaren Wettquoten eine besonders wichtige Rolle. Hierdurch wird nämlich unmittelbar der mögliche Gewinn definiert. Je höher die Quoten beim jeweiligen Wettanbieter ausfallen, desto ertragreicher kann auch ein gewonnener Wettschein ausfallen. Diese beiden Punkte gilt es daher genau unter die Lupe zu nehmen, wenn ein attraktiver Sportwetten Betreiber im Internet herausgestellt werden soll.

Einen sicheren und seriösen Wettanbieter im Internet erkennen

Bei den meisten Online Wettanbietern wird großer Wert auf Sicherheit und Seriosität gelegt. Es handelt sich daher um zuvorkommende und kundenfreundliche Unternehmen, bei welchen die Sportwetten im Internet ohne Bedenken abgegeben werden können. Allerdings tummeln sich unter den vielen kompetenten Anbietern leider auch einige schwarze Schafe. Potentielle Kunden haben im Vorfeld allerdings einige Möglichkeiten, um einen seriösen Anbieter schnell erkennen zu können. Vor einer Anmeldung sollten daher wichtige Kriterien überprüft werden, um einen guten Sportwettenanbieter zu erkennen. Hierbei ist es ganz besonders wichtig darauf zu achten, dass der jeweilige Buchmacher auch über eine gültige Lizenz für online Glücksspiele verfügt. Daher sollten sich die Spieler grundsätzlich nur bei Anbietern registrieren, welche im Besitz einer solchen Lizenz sind. Die Lizenzen aus Malta und Gibraltar stehen beispielsweise für ein sehr hohes Maß an Sicherheit und finden zudem europaweit ihre Anerkennung. Somit haben auch interessierte Sportwetten-Freunde mit einem Wohnsitz in Deutschland problemlos und völlig legal die Möglichkeit, sich auf der jeweiligen Plattform zu registrieren und ihre Sportwetten zu platzieren. Außerdem sollten Neukunden vor der Registrierung darauf achten, dass der jeweilige Anbieter viele sichere Zahlungsmethoden zur Verfügung stellt. Hierzu gehören beispielsweise die Zahlungsmittel Sofortüberweisung, Giropay, Skrill sowie die Kreditkarten Visa und Mastercard. Einige Buchmacher haben sogar PayPal als Zahlungsdienstleister für ihre Kunden im Programm. Ein weiteres Kriterium, welches für einen seriösen Sportwetten Betreiber entscheidend ist, ist die Qualität des Kundenservice. Generell sollte ein guter Sportwetten Anbieter neben der Kontaktmöglichkeit per E-Mail auch einen Live Chat auf seiner Internetpräsenz anbieten. Alle Kunden sollten hierbei großen Wert darauf legen, dass immer schnell und vor allem individuell auf die jeweiligen Fragen geantwortet wird. Dabei ist es besonders wichtig, dass eine kompetente Hilfestellung geboten wird und die Kunde nicht mit standardisierten Antworten abgespeist werden.

Gute Sportwettenanbieter haben eine große Wettauswahl im Programm

Wer sich bei einem Wettanbieter im Internet registrieren möchte, sollte großen Wert darauf legen, dass eine große Auswahl an verschiedenen Sportwetten zur Verfügung steht. Neben den Wetten auf den Sieg oder auf die Niederlage vor einer bestimmten Mannschaft, sollte es weitere Optionen für die Kunden geben. Hierbei nehmen bereits seit vielen Jahren die Wetten auf die Anzahl der geschossenen Tore eine wichtige Position ein. Weiterhin gibt es zahlreiche Handicap Wetten, bei welchen eine bestimmte Mannschaft mit einem größeren Vorsprung an Toren das Spiel für sich entscheiden muss. Zudem gibt es auch etliche Sonderwetten und Spezialwetten. Buchmacher, welche ein breites Sportwetten Angebot zur Verfügung stellen, haben beispielsweise auch Wetten auf die Anzahl der Ecken oder der Freistöße in einem Spiel im Programm. Hierdurch ist klar zu erkennen, ob ein Buchmacher großen Wert auf ein reichhaltiges Angebot an Sportwetten für seine Kunden legt. Wer zudem bevorzugt Livewetten abgeben möchte, sollte ebenfalls diesen Bereich genauer überprüfen. Dabei ist es besonders wichtig, dass ein Buchmacher ausführliche Statistiken oder idealerweise auch Live-Übertragungen zu den einzelnen Begegnungen anbietet.