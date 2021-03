Novák: Ungarn ist Spitzenreiter bei den Ausgaben für Familienförderung

Ungarn wird in diesem Jahr mehr als 5% des BIP für Familienunterstützung ausgeben, mehr als in jedem anderen Land der Welt, sagte Familienministerin Katalin Novák in einer Videobotschaft, die sie am Samstag auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Ausgaben der Regierung für Familienunterstützung werden in diesem Jahr 2.600 Milliarden Forint (7,1 Mrd. EUR) erreichen, zweieinhalb Mal mehr als 2010, sagte Novák. Die Regierung wolle es einfacher machen, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen und aufzuziehen, weshalb sie die Mittel für die Familienförderung von Jahr zu Jahr erhöhe, fügte sie hinzu.