Orbán: Ungarn will 85-90 Prozent des EU-Entwicklungsniveaus bis 2030 erreichen

Ungarn liege mit seinen Zielen im Zeitplan, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán bei der Bálványos-Sommeruniversität in Băile Tușnad. 2010 habe das Entwicklungsniveau des Landes 66 % des EU-Durchschnitts betragen, im vergangenen Jahr seien es 78 % gewesen. Er fügte hinzu, dass das Ziel darin bestehe, bis 2030 einen Wert zwischen 85 und 90 % zu erreichen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Plan sieht auch vor, die Abhängigkeit Ungarns von Energieimporten von derzeit 28 % zu verringern, sagte Orbán. Mit dem Ausbau des Kernkraftwerks Paks und der Entwicklung der Solarenergie wolle Ungarn seine Stromimporte bis 2030 auf Null reduzieren. In der Zwischenzeit werde die Beschäftigungsquote in Ungarn von 65 % im Jahr 2010 auf 77 % im Jahr 2023 ansteigen und bis 2030 voraussichtlich 85 % erreichen, sagte er. Während im Jahr 2010 keine ungarische Universität zu den besten 5 % der Welt gehörte, haben inzwischen 11 Universitäten dieses Niveau erreicht, sagte er. In Bezug auf die Erfolge der Regierung bei der Familienförderung sagte Orbán, dass die Reproduktionsrate in Ungarn von 1,2 auf 1,5 gestiegen sei. Die Rate sollte bei 2,1 liegen, um den natürlichen Bevölkerungsrückgang zu stoppen, sagte er. „Wir sind immer noch in Schwierigkeiten, wir müssen all unsere Kraft, Energie und Ressourcen für die Familienpolitik mobilisieren“, sagte er. Ungarn sei eines der wenigen NATO-Länder, die mindestens 2 % ihres BIP für die Verteidigung ausgäben, sagte er. „Wir sind nicht im Rückstand, was das Programm zur Vereinigung der Nation bis 2023 angeht; die Regierung hat die Mittel seit 2010 verzehnfacht“, sagte er.