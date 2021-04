Ungarn verzeichnet 302 Corona-Todesfälle und 6700 Neuinfektionen

In den letzten 24 Stunden starben 302 Covid-Patienten in Ungarn, meist ältere Menschen mit Vorerkrankungen, während 6.700 neue Infektionen registriert wurden, so koronavirus.gov.hu am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bislang haben 2.011.029 Menschen eine erste Impfung erhalten, während 753.187 vollständig geimpft wurden. Die Zahl der aktiven Infektionen ist auf 224.761 gestiegen, während die Krankenhäuser 12.346 Covid-Patienten betreuen, von denen 1.492 Beatmungshilfe benötigen. Es befinden sich 55.287 Personen in offizieller Quarantäne, während 4.609.152 Tests offiziell durchgeführt worden sind. Seit dem ersten Ausbruch wurden 652.433 Infektionen registriert, während die Zahl der Todesopfer auf 20.737 gestiegen ist. 406.935 Menschen haben sich erholt.

Die meisten Infektionen wurden bisher in Budapest und im Komitat Pest registriert, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén und Hajdú-Bihar.