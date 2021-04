Funktion und unternehmensgerechte Anwendung von Google Trends in der Reisebranche

Für jedes Unternehmen ist es wichtig zu erfahren, welche Trends in Zukunft den Erfolg des Unternehmens beeinflussen werden. Dazu braucht es auch verschiedene Herangehensweisen die systematisch zu erfolgen haben. Insbesondere in der Reisebranche ist das sehr wichtig. Corona-bedingt sind viele Trends einer Veränderung unterlegen. Das lässt sich zum Beispiel anhand verschiedener Faktoren erkennen.

Wenn Sie zum Beispiel heute eine starke Nachfrage nach Chile als Reisedestination haben, muss das im Folgejahr nicht wieder zutreffen.

Verändertes Reiseverhalten ist ein möglicher Risikofaktor von Reiseveranstaltern

Reisevorlieben verändern sich und gerade Corona-bedingt ist hier auch ein gewichtiger Risikofaktor zu berücksichtigen. Für die Reisebranche ist es aber ohnedies sehr wichtig, alle Parameter zu bestimmen. In diesem Zusammenhang lassen sich auch viele Details erkennen, die für die Ausrichtung des zukünftigen Geschäftserfolg sehr wichtig sind. Google kann dabei ein wichtiger Ratgeber sein. Die Prognosen in den Google Trends sind ein wichtiger Gradmesser für zukünftige unternehmerische Entscheidungen. Es handelt sich dabei um einen Online-Dienst, der von Google bereitgestellt wird. Gerade in der Reisebranche herrscht eine große Nachfrage nach diesem Produkt.

Durch Google Trends strategische Fehlentscheidungen vermeiden

Das Ziel liegt in der Analyse des Suchverhaltens seiner Nutzer. Grundsätzlich analysiert das Programm die Suchbegriffe, die von den Nutzern eingegeben werden. Außerdem wird die Analyse einem zeitlichen Aspekt untergeordnet. Der Kreis des Analyseverhaltens kann auf regionale Unterschiede im Suchverhalten eingeschränkt werden. Ebenso lassen sich auch verschiedene Begriffe noch enger eingrenzen bzw. auf globale Art und Weise analysieren. Google hat schrittweise die Google Trends mit anderen Programmen zusammengeschweißt. Dazu zählt etwa Google Insights. Prognosen sind aber nur so gut, wie ihr Algorithmus funktionstüchtig ist. Diese Algorithmen sind nach unterschiedlichen Funktionen unterteilt. Sie werden nach verschiedenen Kriterien sortiert. Zu den wichtigsten Kriterien zählen unter anderem Länder, Städte und auch Zeiträume. Gerade für die Reisebranche sind diese Parameter wichtige Entscheidungsgrößen, weil das Reiseverhalten im Voraus bestimmt werden kann. Wenn Sie zum Beispiel eine Woche im Voraus die Beliebtheit eines bestimmten Restaurants in Berlin wissen bzw. darüber Bescheid wissen, können Sie ihr Angebot für Ihre Kunden anpassen. Das führt zu einer besseren Angebotsstruktur und spart ihnen die Kosten für Fehlbuchungen.