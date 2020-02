Fashion Tipps für Frauen – Jetzt wird es sexy

Das Männer oft Nachhilfe in Sachen Mode benötigen, ist kein Geheimnis. Neue Trends werden gekonnt ignoriert und was gestern noch gepasst hat, ist morgen auch noch gut. Bei Frauen sieht das Ganze schon wieder anders aus, denn hier geht es immer um die neuesten Trends, die heißesten Outfits und natürlich auch den Hauch „Sexy Vibes“.

Wir haben die besten Tipps für ein heißes Partyoutfit zusammengestellt, damit es bei der nächsten Club-Nacht heißt: Let’s get the party started!

Fangen wir mit der Basis an: Die Unterwäsche

Jedes Outfit steht und fällt mit der Unterwäsche. Sexy und leicht soll sie sein, aber auch komfortabel und hochwertig. Gerade der BH ist bei vielen Styles quasi die Basis für den perfekten Sitz von allem, was darüber getragen wird. Vor dem Kauf sollte jede Frau zunächst die perfekte BH Größe berechnen. Im Online Shop von Hunkemöller findet sich beispielsweise ein toller Ratgeber, wie man die richtige Größe ermittelt und somit auch online den passenden BH bestellen kann. Neben der Anleitung stehen natürlich auch viele aufregende und hochwertige Modelle zum Kauf bereit. Um das Set zu vervollständigen bietet der beliebte Online Shop auch Sets oder einzelne Slips an, die sehr gut zusammenpassen.

Das Top: Bluse oder Shirt?

Der Kleiderschrank ist voll und trotzdem haben Sie keine Idee, was Sie zur Party tragen können? Kombinieren Sie doch einfach mal gewagt und stellen Sie aus Ihrem Fundus ein neues Outfit zusammen. Wichtig ist, dass es Ihnen gefällt und das Gesamtbild funktioniert. Von der eng anliegenden Bluse, über das T-Shirt mit Aufdruck, bis hin zum Tank-Top darf alles getragen werden, was sexy ist und sich mit weiteren Accessoires zu einem spannenden Style kombinieren lässt. Blusen haben den Vorteil, dass Sie sich je nach Bedarf gewagt oder eben zurückhaltend Präsentieren können. So halten Sie sich viele Optionen für den Abend offen.

Hose oder Kleid, Leggings oder Rock?

Wenn Ihr Oberkörper nun versorgt ist, kommen wir zu der Frage, was Sie als Beinkleid tragen. Soll es eine enge Hose aus Stoff, Jeans oder Leder sein? Oder sogar eine Leggings in Lederoptik aus Stretch-Material? Gerade zu einer Bluse haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Outfit zu variieren. Ganz elegant wird es natürlich im Kleid. Dabei fällt dann auch die Wahl des Oberteils weg.

Welche Jacke passt zum Abendoutfit?

Auch hier können Sie zwischen einer taillierten Jeansjacke wählen, einem Bolero oder einer schönen Anzugjacke. Wichtig ist, dass sie farblich zum Rest des Outfits passt oder, wenn Sie es gewagt mögen, komplett konträr geht. Dazu gehört allerdings ein wenig Mut, denn ein Stilbruch muss gewollt wirken, da er sonst plump rüberkommt.

Zusammen mit einem paar schönen Schuhen und weiteren Accessoires wie Handtasche und Gürtel ist das Abendoutfit schnell zusammengestellt. Sexy und aufregend, so wie Sie sich wohlfühlen.