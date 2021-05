Vorschlag zur Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone im Komitat Fejér

Die Komitats- und Gemeindevorsteher des Komitats Fejér schlagen die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone in den Siedlungen Iváncsa, Rácalmás, Adony und Kulcs, südlich der Hauptstadt, vor – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Parlament hat im letzten Sommer ein Gesetz verabschiedet, das die Ausweisung von Sonderwirtschaftszonen erlaubt, um große Unternehmensinvestitionen und damit verbundene Infrastrukturentwicklungen zu beschleunigen. Das Gesetz erlaubt es, die Gewerbesteuereinnahmen in solchen Zonen von den Gemeinderäten auf die Komitatsebene umzuleiten, eine Maßnahme, die nach Ansicht des Gesetzgebers eine verhältnismäßigere Verteilung der Ressourcen auf alle Gemeinden ermöglicht, die von solchen Investitionen betroffen sind.

Krisztián Molnár, der Vorsitzende des Komitats Fejér, sagte auf einer Pressekonferenz in Iváncsa, dass eine Reihe von großen Investitionen in der Region die Ausweisung als Sonderwirtschaftszone rechtfertigen. Er verwies auf den Bau einer 681 Milliarden Forint (1,08 Mrd. Euro) teuren EV-Batteriefabrik durch die südkoreanische SK Innovation und einer 6,5 Milliarden Forint teuren Fabrik des türkischen Landmaschinenherstellers Yaris Kabin, beide in Iváncsa, sowie auf eine 8 Milliarden Forint teure Erweiterung, die der südkoreanische Reifenhersteller Hankook an seinem Standort in Rácalmás plant.

Wenn die Sonderwirtschaftszone eingerichtet wird, so sagte er, könnten die Steuereinnahmen des Komitats besser auf die Entwicklungen in Iváncsa und Rácalmás sowie in Adony und Kulcs, die zwischen den beiden Siedlungen liegen, konzentriert werden.

Die Oppositionsparteien haben den Plan zur Einrichtung der Sonderwirtschaftszone mit der Begründung kritisiert, dass ein solcher Schritt für die Bewohner der Region nachteilig wäre.