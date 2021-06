Paloznak Jazz Festival mit internationalen und ungarischen Stars

Das Paloznak Jazz Picknick Festival, das vom 29. bis 31. Juli 2021 in der Nähe vom Balaton stattfindet, wird internationale Stars wie den italienischen Sänger Mario Biondi, die deutsche Downtempo-Gruppe De Phazz und die holländische Saxophonistin Candy Dulfer zusammen mit renommierten ungarischen Künstlern wie Mörk und dem Manaky Trio präsentieren, sagte die Direktorin des Festivals am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orsolya Valde sagte auf einer Pressekonferenz, dass es dem Festival gelungen sei, trotz der Reiseschwierigkeiten in diesem Sommer ein starkes Line-up zusammenzustellen, auch weil die meisten der internationalen Künstler, die bei der diesjährigen Veranstaltung auftreten werden, schon einmal in Paloznak gespielt hätten. Zum internationalen Line-up gehören auch Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience aus den USA, MF Robots aus Deutschland und die Kraak and Smaak Live Band aus Holland.

Jedes Jahr spendet das Paloznak Jazz Picknick einen Teil seiner Einnahmen an Bedürftige und dieses Jahr planen die Organisatoren eine Zusammenarbeit mit der Stiftung „Together for Autistic People“.