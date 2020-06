Paloznak Jazz-Festival 2020 mit Stars wie De Phazz, Randy Brecker und Candy Dulfer

Das Paloznak Jazz Picknick-Festival, das vom 20. bis 22. August 2020 in der Nähe des Balaton stattfindet, wird internationale Stars wie De Phazz aus Deutschland und Candy Dulfer aus den Niederlanden zusammen mit über 40 ungarischen Künstlern präsentieren, sagte die Direktorin des Festivals – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Besetzung des diesjährigen Festivals ist abgeschlossen, und die Veranstaltung wird später als ursprünglich geplant stattfinden, mit besonderem Schwerpunkt auf der Sicherheit, sagte Orsolya Valde. Das Festivalgelände wird regelmäßig desinfiziert, einschließlich der Innenbereiche, Picknickbusse, Toiletten und des Backstage-Bereichs, fügte sie hinzu. Nachdem fast alle Interpreten in der ursprünglich geplanten Besetzung ihre Konzerte abgesagt hatten, sprachen die Organisatoren frühere Teilnehmer an, und die diesjährige Besetzung wird die größte Anzahl von Musikern in der Geschichte des Festivals aufweisen, sagte sie.

Zu den internationalen Künstlern gehören auch Mario Biondi aus Italien und die Kraak & Smaak Live Band aus den Niederlanden. Die ungarische Fusion-Jazzgruppe Finucci Bros Quartett ist mit Randy Brecker, einem sechsfachen Grammy-Gewinner und US-Jazztrompeter, zu Gast.