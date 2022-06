Paloznak Jazz Picknick 2022 mit Emeli Sandé, Lisa Stansfield und Richard Bona

Emeli Sandé, Lisa Stansfield, Stereo MC’s und Richard Bona gehören zu den internationalen Stars, die beim Paloznak Jazz Picknick auftreten werden, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert, teilten die Organisatoren am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das dreitägige Festival am Balaton wird am 4. August mit einem Konzert der Richard Bona and Alfredo Rodriguez Band eröffnet. Als nächstes wird Emeli Sandé auf der Hauptbühne auftreten, die „jede Generation ansprechen kann“, sagte Orsolya Valde, die Direktorin des Festivals, auf einer Pressekonferenz. Zu den internationalen Stars am nächsten Tag gehören Lisa Stansfield mit alten Hits und neuen Titeln, gefolgt von den seit Mitte der 80er Jahre beliebten Stereo MC’s, sagte sie.

Am letzten Tag, dem 6. August, wird Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience ein Konzert geben, gefolgt von MF Robots. Das Festival bietet auch aufstrebenden ungarischen Gruppen und Talenten die Möglichkeit, in einem Programm aufzutreten, zu dem Peet Project, Áron András and The Black Circle und Random Trip gehören.

Das Festival bietet über 30 Acts auf vier Bühnen und hat seine eigene Festivalhymne. Wie in den Vorjahren wird ein Teil der Einnahmen des Festivals in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Together for Autistic People“ an Bedürftige gespendet. Das Festival wird auch seine umweltfreundliche Politik fortsetzen mit dem Ziel, den kommunalen Abfall der Veranstaltung auf ein Kilogramm zu reduzieren, sagte Valde.