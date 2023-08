Paloznak Jazz Festival mit Rick Astley und Level 42

Beim 11. Paloznak Jazz Picknick Festival, das vom 3. bis 5. August in der Nähe des Balatons stattfindet, treten neben bekannten ungarischen Künstlern auch internationale Künstler wie der 80er-Jahre-Star Rick Astley und die Jazz-Funk-Gruppe Level 42 aus England auf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am 3. August, dem Eröffnungstag, steht der Funk-Rock-Sänger und Bassist Nik West im Mittelpunkt, gefolgt von Astley. Am zweiten Tag wird die schwedische Gruppe Dirty Loops ein Konzert geben, gefolgt von der elektronischen Musikgruppe Thievery Corporation aus Washington, DC. Zu den Headlinern des dritten Abends gehören die britische Acid-Jazz-Gruppe Incognito, gefolgt von Level 42, die in Paloznak zum ersten Mal in Ungarn auftreten werden.

Unter den über vierzig Künstlern, die auf dem Festival auftreten werden, sind auch ungarische Jazzstars wie Barabás Lőrinc Quarter, Sena Dagadub, Random Trip und Vanavan. Der Gastgeber der Veranstaltung, das Weingut Homola, wird eine besondere Auswahl an lokalen Weinen anbieten. Die Stiftung „Gemeinsam für Autisten“, das pädiatrische Zentrum der Semmelweis Universität, die Superar-Stiftung, die benachteiligten Kindern eine kostenlose Kunstausbildung bietet, und das Jane-Goodall-Institut werden ebenfalls auf dem Festival vertreten sein.