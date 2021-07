Matolcsy feilt an Argumenten für fiskalische Straffung

Der Präsident der Ungarischen Nationalbank (NBH), György Matolcsy, wiederholte und verfeinerte die Argumente für eine Eindämmung des Haushaltsdefizits im nächsten Jahr in einem Meinungsartikel, der am Montag auf der Website der Tageszeitung Magyar Nemzet veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Matolcsy hat bereits mehrfach gesagt, dass das von der Regierung für das nächste Jahr angestrebte Haushaltsdefizit von 5,9 Prozent des BIP zu hoch sei. Gleichzeitig betonte er, dass die Zentralbank trotz der Differenzen in dieser Frage weiterhin in einer strategischen Allianz mit der Regierung vorwärts gehen werde. In dem Beitrag sagte Matolcsy, je mehr fiskalische Ressourcen ein Staat in die Erholung investiere, desto geringer sei die Chance, dass die Rückkehr zum Wirtschaftswachstum nachhaltig sei, und er warnte, dass „gekippte Gleichgewichte mit der Zeit fiskalische Sparmaßnahmen erzwingen werden“. Matolcsy sagte, je schneller das fiskalische Gleichgewicht erreicht wird, desto schneller werden Ressourcen außerhalb des Budgets verfügbar, um nachhaltiges Wachstum zu unterstützen.

Er merkte an, dass die Ungarn etwa 44 Milliarden Forint (122 Mio. EUR) an finanziellen Vermögenswerten haben, die für die Erholung mobilisiert werden können, und wies darauf hin, dass der Anteil der Staatsanleihen, die von inländischen Privatanlegern gehalten werden, mit fast 25% weit über dem Durchschnittswert von 2% in der Region liegt. „Der Löwenanteil der finanziellen Ressourcen, die notwendig sind, um auf einen Pfad des Gleichgewichts und der Konvergenz zurückzukehren, ist in Ungarn verfügbar. Diese Ressourcen werden nur verfügbar, wenn wir zuerst die Inflation bekämpfen und das Haushaltsdefizit auf etwa 3% (3-3,4%) festlegen und es ab 2023 unter 3% halten“, sagte Matolcsy.