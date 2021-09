Die Preise ab Werk in Ungarn sind im Juli um 14,8 % gestiegen, so schnell wie seit Jahren nicht mehr, wie aus den am Donnerstag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Laut KSH wurde der Anstieg durch teurere Rohstoffe, Basismaterialien und Kraftstoffe sowie durch den Forint-Euro-Wechselkurs verursacht.