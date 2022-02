Verbraucherpreise in Ungarn steigen im Januar um 7,9 Prozent

Die Verbraucherpreise in Ungarn sind im Januar im Jahresvergleich um 7,9 % gestiegen, gegenüber 7,4 % in den beiden Vormonaten, wie aus den am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Inflation der Lebensmittelpreise kletterte in den zweistelligen Bereich und stieg um 10,1 %. Die Speiseölpreise stiegen um 33,4 %, die Mehlpreise um 31,0 %, die Milchpreise um 16,9 % und die Preise für Geflügel um 18,0 %. Die Preise in der Warenkategorie, die Kraftstoffe für Fahrzeuge umfasst, stiegen um 11,3 %, was auf einen Anstieg der Preise für Kraftstoffe für Fahrzeuge um 22,5 % zurückzuführen ist. Die Preise für Tabak und Spirituosen stiegen um 7,7 %, da die Tabakpreise um 10,0 % kletterten. Die Preise für Bekleidung stiegen um 4,0 % und die Preise für Gebrauchsgüter um 7,9 %. Die Preise für Haushaltsenergie stiegen leicht um 1,2 % und die Preise für Dienstleistungen um 5,2 %. Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Kraftstoffpreise nicht berücksichtigt werden, betrug 7,4 %. Die anhand eines Warenkorbs für Rentner berechnete Inflation lag bei 7,4 %. Im Monatsvergleich lag der Verbraucherpreisindex bei 1,4 %.

Der stellvertretende Vorsitzende des KSH, László Windisch, kommentierte die Daten mit den Worten, dass die steigende Inflation ein globaler Trend sei. In Estland und Litauen lag die Inflationsrate im Januar bei etwa 12 % und in Lettland und den Niederlanden in der gleichen Größenordnung wie in Ungarn, sagte er. Ungarns monatlicher Anstieg von 0,5 Prozentpunkten liege im Mittelfeld der Länder der Europäischen Union, sagte er.

Die steigenden Lebensmittelpreise haben zu dem Anstieg im Januar beigetragen, und die von der Regierung eingeführten Preisobergrenzen werden sich in den Februarzahlen niederschlagen, sagte er. In der Zwischenzeit haben die von der Regierung eingeführten Preisobergrenzen für Versorgungsunternehmen die Belastung der Haushalte in einer Zeit, in der die Preise der Energieerzeuger um 75 % gestiegen sind, ausgeglichen, fügte er hinzu.