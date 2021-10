Ungarn verzeichnet 6 Corona-Todesfälle und 837 Neuinfektionen

Sechs Patienten sind in den vergangenen 24 Stunden in Ungarn an einer Covid-bedingten Krankheit gestorben, während 837 neue Coronavirus-Infektionen registriert wurden, so koronavirus.gov.hu am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bisher haben 5.902.806 Menschen eine erste Impfung erhalten, während 5.669.473 vollständig geimpft wurden. 854.000 Ungarn haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 8.722, während in den Krankenhäusern 627 Covid-Patienten behandelt werden, von denen 92 beatmet werden müssen. Seit dem ersten Ausbruch wurden 826.636 Infektionen registriert, während die Zahl der Todesopfer auf 30.259 gestiegen ist. Vollständig erholt haben sich 787.655 Menschen. 7.083 Personen befinden sich in offizieller Quarantäne, während 7.016.611 Tests offiziell durchgeführt wurden.