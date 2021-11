Verschollenes Szinyei-Gemälde kehrt nach 80 Jahren nach Ungarn zurück

Ein kleines Gemälde, das 1867 von Pál Szinyei Merse gemalte Segelboot auf dem Starnberger See, ist nach 80 Jahren nach Ungarn zurückgekehrt und wird in einer umfassenden Ausstellung gezeigt, die am 12. November in der Ungarischen Nationalgalerie (MNG) eröffnet wird, teilte die Galerie am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Gemälde war im Besitz des Budapester Museums der Schönen Künste, verschwand aber um die Jahreswende 1944/45, als die Sammlung des Museums in den Westen in Sicherheit gebracht wurde, sagte der stellvertretende Generaldirektor György Szűcs gegenüber Reportern. Kürzlich wurde es in einer Privatsammlung in den Vereinigten Staaten von Mihály Szarvasy, einem in Ungarn geborenen Kunstsammler aus New York, entdeckt, der es für die MNG-Sammlung des Museums der Schönen Künste erwarb und spendete. Er habe das Gemälde mit Hilfe des ungarischen Generalkonsulats in New York nach Ungarn gebracht, so Szűcs.

Der Wert des Gemäldes auf dem Kunstmarkt wird auf 20-30 Millionen Forint (56.000-83.600 EUR) geschätzt, sagte er. Szinyei malte die Landschaft während seines Studiums in der Klasse von Karl von Piloty an der Akademie der Bildenden Künste in München. Er habe viel Zeit am nahe gelegenen Starnberger See verbracht, sagte Kuratorin Orsolya Hessky. Sie fügte hinzu, dass die kommende Ausstellung eine Sammlung von 120 Gemälden von Szinyei zeigen wird.