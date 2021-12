Die besten und schlechtesten Video-Game Movies

Es gibt weltweit so viel Unerforschtes und Geheimnisvolles, das eigentlich für jeden höchst interessant sein sollte und man unbedingt wissen möchte, was dahintersteckt. Dennoch steht eine unbeantwortete Frage über all diesen Dingen, und zwar – warum ist es so unglaublich schwierig, großartige Filme auf der Basis von bekannten Videospielen zu machen?

Sicher, Ausnahmen gibt es, doch zahlreiche Studios haben sich bereits an dieses Thema herangewagt und nur wenige waren richtig erfolgreich damit. Sehen wir uns in diesem Artikel an, welche Games es geschafft haben und welche für die Mülltonne sind.

Casino Spiele, die auf Filmen beruhen

Nicht immer werden zuerst Spiele entwickelt, die dann verfilmt werden. Es geht auch andersrum. Zuerst gibt es neue Actionfilme oder eine Top Serie, welche anschließend als Spiel von den unterschiedlichsten Herstellern produziert werden. Denken wir dabei an Casino Spiele wie Vikings, Game of Thrones oder Dark Knight, welche auch mit Casino Freispiele ohne Einzahlung gezockt werden können. Die Auswahl dieser beliebt gewordenen Slots können in den besten Online Casinos gefunden werden, die äußerst gerne gespielt werden.

Viele Filme aus Video-Games floppen

Leider muss man es aussprechen, dass versuchte Verfilmungen von Videogames oder Computerspielen oftmals in die Hose gehen. So traurig es auch für viele Fans ist. Erinnern wir uns an WoW – World of Warcraft, das Online Spiel, welche bis zu 2.000.000 Spieler verzeichnet. Diese Gambler waren hellauf begeistert, als der Film “Warcraft: The Beginning” 2016 in die Kinos kann.

Dann die Ernüchterung, der Film hatte zumindest in den USA nicht den erhofften Erfolg. Bei dem vorhandenen Budget von 160 Millionen Dollar wurden in Amerika nur 46,6 Millionen USD eingespielt, was somit als Flop bezeichnet werden kann. Dennoch wurden insgesamt 430,1 Millionen Dollar eingespielt, wovon allein China (der Gaming-Markt schlechthin) der Anteil von 220,8 Millionen USD zu verdanken ist. Daher wird gemunkelt, dass es einen 2. Teil geben wird. Wir werden sehen.

Top 5 der besten Filme aus Video-Spielen

Werwölfe im Inneren: Ganz neu auf dem Markt (2021) ist dieser Film, der eine Horror Komödie ist. Das Spiel ist ein VR-basiertes Erlebnis, bei dem Sie und sieben andere Spieler versuchen, die Identität des mordenden Werwolfs zu erraten. Der Film fängt das Teamgefühl mit einer lustigen Besetzung ein, das sowohl für Lacher als auch für komische Verhaltensweisen sorgt. Pokémon: Detektiv Pikachu: Die ausgefeilte Grafik des Films und die schlüssig aufgebaute Geschichte erwecken eine fast fotorealistische Welt zum Leben, in der Pokémon und Mensch Seite an Seite leben. Silent Hill: Christophe Gans‘ gruselig albtraumhafter Film ist ein Stück Survival-Horror. Während 2 Frauen durch eine scheinbar verlassene Stadt wandern, um nach der Tochter der einen zu suchen, erleben sie Beängstigendes. Resident Evil: Vergeltung: Dieser Film ist der 5. Teil einer Reihe, der höchst unterhaltsame und oft kreative Actionsequenzen bietet. Hier befindet man sich in Windeseile an einem neuen Schauplatz, der im Kugelhagel, mit einer Flammenwand oder einer Wasserwelle endet. Rampage: 1986 als Arcade-Spiel entstand und in den 90er-Jahren zahlreiche Fortsetzungen auf mehreren Plattformen herausbracht. Die Geschichte im Film wurde ein wenig optimiert und “The Rock” als Zoowärter eingefügt, der versucht, seinen Gorilla-Freund George zu schützen.

Die 5 schlechtesten Filme aus Video-Spielen

BloodRayne: Dieses historische Stück mit Vampir-Thema ist wohl eine sogenannte Billigproduktion, wie man an der schauspielerischen Leistung erkennen kann. So zumindest wird dieser Film beschrieben. Alone in the Dark: ist ein Videospiel aus den frühen 90ern, das sowohl großartig als auch ein klarer Vorläufer von Resident Evil ist. Die Besetzung ist gut, aber das Schauspiel und die Handlung haben wohl Fans des Spiels enttäuscht. Im Namen des Königs: ist ein historisches Stück aus alten Zeiten, dass zwar von charismatischen Schauspielern gespielt wird, doch einige Dialoge lassen wohl zu wünschen übrig. Far Cry: Dieser Actionfilm aus 2008 spielt auf einer Insel mit sehr enttäuschender Action, dafür vielen Explosionen. Die Spiele dieser Reihe sind für ihre großen faszinierenden Welten bekannt, was im Film nicht widergespiegelt wird. Dead Trigger: ist ein billig gemachter und für Fans des Spiels langweiliger Zombiefilm mit einer zum Scheitern verurteilten Mission. Es ist erwähnenswert, dass der Spielehersteller seinen Namen aus der Produktion zurückgezogen hat.

Fazit

Es gibt immer wieder Spiele auf dem Gaming Markt, welche fantastisch bei Gamblern ankommen, doch die darauffolgenden Kinofilme floppen. Das liegt zum einen daran, dass Spieler eine gewisse Erwartung haben, die vom Film dann nicht erfüllt werden. Zum anderen ist es so, dass die Geschichte nicht würdig genug oder sehr lückenhaft erzählt wird. Wie dem auch sein, es wird immer Video-Game Movies geben, die unterschiedlich gut ankommen, denn Geschmäcker sind verschieden.

Bio der Autorin Mathilda Schneider

Die Top Autorin Mathilda Schneider ist eine langjährige Mitarbeiterin bei Gamblizard. Sie hat sich auf den Computerspiel- sowie Casinospiel-Markt spezialisiert und ist daher der perfekte Content Writer für diesen Beitrag. Sie liebt es, sich herausgebrachte Filme der Video- und Computerspiele anzusehen und diese zu analysieren, wie man in diesem Beitrag lesen kann.