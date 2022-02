Wie werde ich erfolgreicher Marktplatzhändler?

Immer mehr Menschen versuchen ihr Glück im Online-Business, denn so können sie ihre Reichweite und damit auch ihren Erfolg mitunter schnell steigern. Online-Marktplätze sind dabei eine gute Möglichkeit, das Potenzial am virtuellen Markt auszuschöpfen und Produkte weltweit zu verkaufen.

Alleine in Deutschland hat der wohl bekannteste Online-Marktplatz Amazon mehr als 44 Millionen Kunden. eBay zählt 16,5 Millionen aktive Käufer. Amazon und eBay sind in Deutschland Marktführer und haben das Kundenverhalten so verändert, dass viele bei der Produktsuche nicht mehr Google nutzen, sondern direkt bei Online-Marktplätzen auf die Suche gehen.

Marktplatzhändler können dieses enorme Potenzial für sich nutzen, wenn sie strategisch vorgehen und die Besonderheiten der einzelnen Plattformen kennen.

Sorgfältige Planung ist das A und O

Zwar bieten Plattformen wie Amazon, eBay, Otto oder Kaufland viele Chancen, doch um diese wahrzunehmen, müssen zukünftige Marktplatzhändler einige wichtige Fragen beantworten. Nur so kann man bei den unzähligen Wettbewerbern bestehen, die richtigen Kunden ansprechen und Umsätze generieren.

Welches Produkt oder welche Produkte sollen verkauft werden?

Welche Marktplätze in welchen Ländern bieten sich für diese Produkte an?

Wie stark ist der Wettbewerb?

Welche Marge lässt sich nach Abzug der Nebenkosten erwirtschaften?

Welche sonstigen Kosten müssen für den Eintritt auf einen Marktplatz berücksichtigt werden?

Welche rechtlichen und steuerlichen Auflagen oder Vorgaben gibt es, die beachtet werden müssen?

Welche Verpackungen sollen für den Versand genutzt werden und welche Kosten fallen für die Verpackungslizenz an?

Erfolgreiche Marktplatzhändler sehen nicht nur die potenziellen Möglichkeiten, sondern setzen sich auch genau mit den Anforderungen und Herausforderungen auseinander und kennen nicht nur den Markt, sondern auch die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken.

Amazon: Der erfolgreichste Online-Marktplatz

Der größte Marktplatz weltweit ist nach wie vor Amazon. Von etwa 6 Millionen Seller Accounts verkaufen über zwei Millionen Händler weltweit aktiv ihre Produkte hier. Dass Amazon eine so wichtige Rolle unter den Online-Marktplätzen spielt, liegt unter anderem daran, dass das Motto der Plattform ist, Kunden die größtmögliche Auswahl, guten Service und gute Preise zu bieten. Der Amazon Marketplace ist ein essenzieller Bestandteil von Amazon und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Vision zu erfüllen, ein spannendes und umfassendes Sortiment an Waren anzubieten.

Im Jahr 2015 wurden 45 Prozent der Waren auf dem Marketplace von Marktplatzpartnern verkauft. Alleine in Deutschland stieg in diesem Jahr die Anzahl der Händler mit einem Umsatz pro Jahr von mehr als einer Million Euro um 25 Prozent. Dafür nehmen Marktplatzhändler auf Amazon auch den großen Wettbewerb, die teureren Provisionen im Vergleich zu eBay und anderen Plattformen und den extremen Preiskampf auf sich.

Um auf Amazon erfolgreich zu sein, sollte sich jeder Händler genau überlegen, was ihn besonders macht und von anderen abhebt. Eine Differenzierung vom Wettbewerb ist auch über den Preis möglich. Außerdem sind Faktoren, wie Warenverfügbarkeit und Rezensionen immens wichtig. Jeder stationäre Händler kann auch als Online-Marktplatzhändler auf Amazon erfolgreich werden. Der Amazon Marketplace bietet dabei eine vergleichsweise niedrige Eintrittsbarriere.

Welche Online-Marktplätze gibt es noch?

Nicht nur große Online-Marktplätze, wie Amazon, mit einem breit gefächerten Sortiment liegen im Trend, sondern auch spezialisierte Plattformen für spezielle Nischenprodukte. Die folgenden Plattformen sind die meist genutzten Plattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz:

Amazon

eBay und eBay Kleinanzeigen

Etsy

Avocadostore

Hood.de

Kaufland

Otto

Tipps und Strategien für Online-Marktplatzhändler

Mit den folgenden drei Tipps wird der Einstieg als Online-Marktplatzhändler zum Erfolg.

1. Relevante Zielgruppe entwickeln

Den größten Fehler, den Online-Marktplatzhändler immer wieder machen, ist, ihre Zielgruppe aus den Augen zu verlieren oder gar nicht erst zu kennen. Nicht nur das Produkt, sondern auch die Ansprache sollte auf die Zielgruppe ausgelegt sein. Wer zu Beginn in eine professionelle Zielgruppenanalyse und eine Persona investiert, ist langfristig klar im Vorteil.

2. Die richtige Plattform finden

Nicht immer ist die größte und bekannteste Plattform auch die beste Plattform. Wichtig ist eine Plattform auszuwählen, auf der die eigenen Produkte attraktiv platziert werden können. Dazu gehören im zweiten Schritt auch hochwertige Produktbilder und detaillierte, SEO-optimierte Produktbeschreibungen.

3. Marketing-Kampagne

Auch auf etablierten Online-Marktplätzen läuft der Verkauf nicht zwangsläufig von alleine. Jeder Marketplace bietet unterschiedliche Marketing-Tools, mit denen beispielsweise Anzeigen, Kampagnen oder bestimmte Angebote erstellt werden können. Um diese Tools gewinnbringend einzusetzen, kann es sinnvoll sein, sich Experten zu Hilfe zu holen.

Mit etwas Interesse an dem Bereich E-Commerce und einer guten Strategie bieten Online-Marktplätze neuen Marktplatzhändlern jede Menge Chancen.