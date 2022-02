Nationalbibliothek eröffnet das größte Digitalisierungszentrum Mitteleuropas in Budapest

In der Széchenyi Nationalbibliothek wurde am Freitag das größte und modernste Digitalisierungszentrum für öffentliche Sammlungen in Mitteleuropa eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Gergely Gulyás, der Stabschef des Ministerpräsidenten, sagte bei der Eröffnungsveranstaltung, dass das neue Zentrum die Digitalisierung von 10 Millionen Seiten pro Jahr ermöglichen wird, einschließlich aller Arten von Dokumenten in der Bibliothek. Die fast 10 Milliarden Forint (28 Mio. EUR), die für das Projekt ausgegeben wurden, werden es der Bibliothek ermöglichen, alle nationalen Schätze, die sie besitzt, der Öffentlichkeit zu präsentieren, fügte er hinzu.

Die Bibliothek unterzeichnete bei der Veranstaltung eine Kooperationsvereinbarung mit dem Haydneum – Ungarisches Zentrum für Alte Musik. György Vashegyi, Präsident des Nationalen Kulturrates und der Ungarischen Akademie der Künste, erklärte, die Zusammenarbeit ziele auf die Digitalisierung äußerst wertvoller Musik- und Musikwissenschaftsdokumente ab, die in Ungarn aus der Zeit zwischen 1600 und 1850 gefunden wurden.