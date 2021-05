Das ist ne Marke! Tipps und Strategien wie Branding wirklich funktioniert

Sales hängen von vielen Faktoren ab. Ein ganz entscheidender ist die Marke eines Produktes. Oder besser gesagt: Die Markenidentität, auch Branding genannt. Denn wer sich einmal einen Namen gemacht hat, dem vertraut man auch beim nächsten Produkt gerne wieder. Wer im 21. Jahrhundert starkes Marketing betreiben und sein Produkt oder seine Dienstleistung verkaufen will, der sollte sich mit dem Konzept der Markenidentität vertraut machen.

Dieses stellen wir Ihnen in unserem Artikel genauer vor. Wir verraten, warum eine starke Marke und ein gutes Konzept rund ums Branding so wichtig sind und wie sie Ihrem Unternehmen nützen können. Anschließend erfahren Sie, warum Sie bei manchen Werbeaktionen besser Becher bedrucken sollten, anstatt Luftballons fliegen zu lassen und wie Sie mit verschiedenen Marketingstrategien Ihre Marke stärken und so die Verkaufszahlen und den Gewinn Ihres Unternehmens steigern können.

Warum eine starke Markenidentität so wertvoll ist

Wir haben es schon erwähnt: Ein Unternehmen, das für die hohe Qualität seiner Produkte bekannt ist, hat es beim Verkauf neu erscheinender Produkte oftmals leichter, als ein Unternehmen, das den Kunden bisher gänzlich unbekannt ist. Nicht ohne Grund sind beispielsweise einige Automarken besonders beliebt und halten sich seit Jahren erfolgreich auf dem Markt.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Heute wird nicht mehr nur ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft, sondern eine ganze Philosophie. Und diese steckt in jedem Produkt eines Unternehmens. Doch nicht nur. Sie steckt auch im Unternehmen selbst, in dessen Marketing, im Auftreten des Unternehmens in der Öffentlichkeit, im Corporate Design, sogar im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern innerhalb des Unternehmens. Die Philosophie und die damit verbundenen Eckpfeiler eines Unternehmens möglichst klar zu zeigen ist der Job vom Branding (aus dem Englischen: Brand, zu Deutsch: Marke). Indem ein starkes Branding kreiert wird, kann dieses anstelle des einzelnen Produktes vermarktet werden. Nachfolgende Produkte sind den Kunden dann bereits teilweise bekannt: Sie haben eine gleichbleibende Qualität, eine ähnliche Bedienung, oftmals auch ein ähnliches Design und gleichbleibende ethische Werte in Bezug auf Produktion, Material und andere Aspekte.

Die einzelnen Produkte oder Dienstleistungen bringen zwar jeweils individuelle Features mit – beispielsweise eine höhere Anzahl an Megapixeln in der Handykamera – sie sind jedoch eben keine “No Name Produkte”, sondern die neueste Kreation eines namhaften Herstellers, der bereits einen guten Ruf und das Vertrauen seiner Kunden genießt. Und wem viele andere vertrauen, dem vertrauen neue Kunden eben auch. Aus diesem Grund ist es für ein neues Unternehmen so wichtig, möglichst schnell besonders gute Rezensionen zu bekommen. Wer also eine starke Marke kreiert und diese erfolgreich bei der Zielgruppe einsetzt, launcht folgende Produkte oft erfolgreicher und steigert Verkaufszahlen. Marken wie Apple, Red Bull, VW oder Nike haben dies perfektioniert. Hier kauft man nicht einfach ein Produkt – sondern ein Lebensgefühl. Auch, wenn dieses vielleicht etwas teurer ist.

Wählen Sie das Markenimage für Ihr Unternehmen gezielt aus

Gerade weil Sie beim Branding ein Lebensgefühl vermarkten, welches sich möglichst in allen Produkten wiederspiegeln sollte, muss dieses Lebensgefühl auf den Punkt sein. Es muss Ihr Unternehmen repräsentieren und einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert schaffen. Und es legt natürlich auch die Messlatte für einen Hersteller. Wer für qualitativ hochwertige Produkte bekannt ist, der sollte keinen technischen Flop auf den Markt bringen oder eine Werbekampagne starten, die auf einen günstigen Preis abzielt. Unstimmigkeiten und Unregelmäßigkeiten können ein Branding schnell zerstören und die Glaubhaftigkeit eines Unternehmens zum Wackeln bringen. Wählen Sie daher Ihr Markenimage sorgfältig aus. Fragen Sie sich, was Sie verkörpern möchten, aber ebenso, was Sie realistisch halten können – und zwar jedes mal. Wer verspricht, die besten Laptops zu verkaufen und ständig von der Konkurrenz übertrumpft wird, wirkt unseriös. Hier kann das Branding also nach hinten losgehen. Dies gilt übrigens nicht nur für die Qualität der Produkte und Dienstleistungen.

Auch bei Werbeaktionen und im Corporate Design sollte sich ein und dasselbe Image widerspiegeln. Wer sich als naturverbundenes, nachhaltiges Unternehmen darstellt und bei der nächsten Werbeaktion massenweise Luftballons steigen lässt, die sich später als Plastikmüll in den Ozeanen wiederfinden lassen, wird bei Kunden kein Vertrauen erlangen. In diesem Fall wäre eine bessere Marketingstrategie: Becher bedrucken und die wiederverwendbaren Tassen mit Logo als Give-Aways zu verteilen, um den Gebrauch von Einweg-Geschirr zu reduzieren. Dabei sollte auch darauf geachtet werden, dass der Werbeartikel selbst das Unternehmen im Stil, im Preis und in der Qualität möglichst passend repräsentiert. Im Bezug auf den im Beispiel genannten bedruckten Becher finden Sie Beispiele verschiedener Markenimages hier.

Bei dieser Marketingstrategie passen Unternehmensimage, Marke und Präsenz nach Außen zusammen und wirken glaubhaft. Nehmen Sie sich Zeit und entwickeln Sie eine Markenidentität, die Ihrem Unternehmen, Ihrer Unternehmensphilosophie und Ihren Produkten wirklich entspricht – und das am besten auch noch in einigen Jahren.

Becher bedrucken, Corporate Design und Werbekampagnen – Die effektivsten Strategien zur Optimierung Ihrer Sichtbarkeit und Reichweite

Wenn Sie eine Markenidentität geschaffen haben, die Ihr Unternehmen und Ihre Produkte zielgenau repräsentiert geht es ans Eingemachte. Denn die bestens geplante Marke nützt Ihrem Unternehmen nur dann, wenn Ihre Zielgruppe diese Marke auch kennt. Was Sie also zunächst benötigen ist Sichtbarkeit und Reichweite. Und davon möglichst viel. Wie Sie diese bekommen ist schon schwieriger. Denn das hängt ganz von Ihrem Angebot, Ihren Ressourcen und nicht zuletzt auch von Ihrer Markenidentität ab. Sie repräsentieren sich innovativ und jung? Nutzen Sie Social Media Marketing, Preisausschreiben und Promotionaktionen. Sie sehen sich eher im traditionellen Bereich? Hier sind E-Mail Newsletter mit reichem Content und hochwertige Werbegeschenke meist erfolgreicher. Studieren Sie Ihre Zielgruppe und schauen Sie, wo diese zu finden ist, was sie interessiert und wie Sie sie individuell erreichen können. Denn nur mit genügend Reichweite bei den Richtigen können Sie Ihre Marke effektiv aufbauen und dafür sorgen, dass Ihr Branding künftig für Sie arbeitet.