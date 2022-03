Digitalisierung im Sport: Online-Fitness gewinnt an Bedeutung

Während die Digitalisierung voranschreitet, werden immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens auf die digitale Ebene gehoben. Dies zeichnet sich auch im Bereich des Sports ab. Immer mehr Menschen gehen ihrem Sportprogramm zu Hause nach und greifen auf die vielseitigen Fitnessangebote im Internet zu, die das Fitnessstudio in das eigene Wohnzimmer bringen. Der Trend ist weltweit erkennbar und hinterlässt auch in Ungarn seine Spuren.

Die Ungarn trainieren verstärkt mit Online-Angeboten

Das Interesse an Online-Fitnessangeboten der Ungarn konnte in den vergangenen Jahren stark zunehmen. Wie eine Studie im Jahr 2020 ergab, nehmen bereits 5 Prozent der ungarischen Gesamtbevölkerung an Online-Trainingsprogrammen teil. Mit Blick auf jene Teilgruppe, die regelmäßig Sport treibt, sind es sogar fast 14 Prozent, die auf Sportangebote im Internet zugreifen.

Auch auf internationaler Ebene steigt der Trend für Online-Fitness kontinuierlich an und konnte 2021 ein enormes Wachstum verzeichnen. Im Vergleich zu 2019 konnte die Brache 2021 um über 77 Prozent wachsen und einen weltweiten Marktwert in Höhe von über 10 Milliarden Dollar erreichen. Bis 2027 soll der Markt jährlich um über 30 Prozent wachsen und 2027 einen Wert von fast 60 Milliarden Dollar erreichen. Dies ergab der Bericht „Virtual Fitness Market Research“ des globalen Marktforschungsunternehmens Market Research Future (MRFR).

Online-Fitnessprogramme wachsen

Während immer mehr Nutzer auf den Online-Fitness-Zug aufspringen, wächst der Markt kontinuierlich weiter. Sowohl internationale und deutsche Online-Studios als auch ungarische Fitnessprogramme machen sich im Internet breit und erlauben es Nutzern, auf ein vielfältiges Angebot zuzugreifen. Mit Mymove.hu machte ein ungarisches Start-up schon im Jahr 2018 den Anfang und brachte eines der ersten Online-Fitnessangebote Europas auf den Markt. Mit einer Reihe an Workout-Programmen, wie Step-Aerobic und Fitnessprogramme mit Tanzeinflüssen, finden Nutzer vielfältige Kurse auf Ungarisch. Noch umfangreicher ist das Angebot des ungarischen Online-Fitnesscenters iGym. Hier stehen sowohl Live-Klassen mit Übertragungen in Echtzeit als auch On-Demand-Videos bereit. Von HIIT und Fat Burning, bis Yoga und Pilates hält das vielfältige Angebot alles bereit.

Auch bei der Sportelite ist der Trend der Online-Workouts bereits angekommen. Zahlreiche Fitness-Influencer und professionelle Sportler stellen im Internet ihre eigenen Fitness-Videos bereit. Die Fitnessweltmeisterin Alexandra Béres postet auf ihrem Instagram-Account eine Vielzahl an Videos und Tipps, damit Follower von zu Hause aus mit ihr trainieren können. Auf ihrer Website bietet sie zudem umfangreiche Online-Trainingsprogramme an. Auch Fitness-Weltmeister Attila Katus hat bereits seine eigenen Fitnesskurse entwickelt und stellt diese online zum Mitmachen bereit.

Ein Trend der digitalen Erlebnisse zeichnet sich ab

Das Angebot an Online-Sportprogrammen wächst, während auch viele weitere digitale Erlebnisse im Internet steigende Popularität genießen. So werden heutzutage nicht nur Fitnessprogramme immer mehr auf der digitalen Ebene bereitgestellt, sondern auch zahlreiche weitere Erlebnisse, die zuvor nur mit physischer Anwesenheit stattfanden, werden jetzt online aus den eigenen vier Wänden erlebbar.

Besonders seit den letzten Jahren konnte dieser Trend die Eventbranche aufrütteln. Immer mehr Veranstaltungen aus aller Welt werden im Zuge der Digitalisierung virtuell über Livestreams und Videos in die Wohnzimmer der Zuschauer übertragen. Auf diese Weise können Konzerte, Aufführungen, Lesungen und mehr online von zu Hause aus erlebt werden. Da hört jedoch die Abendunterhaltung, die digital verfügbar ist, nicht auf. Denn auch für den Besuch einer Spielbank muss man heute nicht mehr das Haus verlassen. Das Angebot an Online Casinos, die eine breitgefächerte Auswahl an Spielen online bereitstellen, wächst stetig. Um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern, bieten viele Plattformen einen Casino Bonus wie Freispiele und Gratisguthaben an, welche von Experten geprüft und bewertet werden. Einige der besten Plattformen bieten Live-Spiele an, bei denen ein echter Croupier über einen Livestream auf dem Bildschirm der Spieler erscheint. Genauso wie der Online-Fitnesskurs den Coach ins Wohnzimmer bringt, kommt mit Online-Events und Live-Casinos das Abendprogramm zum Nutzer in die eigenen vier Wände.

Die Vorteile der Online-Angebote liegen auf der Hand und lassen immer mehr Menschen auf den digitalen Zug aufspringen. An erster Stelle steht hier die immense Flexibilität, die derartige Online-Erlebnisse ermöglichen. So kann man zu jeder Zeit am Fitnesskurs teilnehmen, anstatt auf einen vorgegebenen Kursplan angewiesen zu sein. Ohne Anfahrtswege spart man zudem jede Menge Zeit und kann so das Workout einfach in den Alltag integrieren. Dank der vielfältigen Angebote, die täglich mehr werden, findet zudem jeder genau das Sportprogramm, das einem zusagt.

Flexibilität, Vielfalt und Zeit- und Ortsunabhängigkeit sind nur eine Auswahl der Vorteile, die Online-Fitnessprogramme mit sich bringen und den Trend des digitalen Workouts vorantreiben. In Ungarn und rund um den Globus gewinnt das Training über Online-Kurse immer mehr an Fahrt und verändert die Branche und die Art und Weise, wie die Menschen Sport machen, nachhaltig.