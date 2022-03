iPhone 13 Handyhüllen – Trends 2022

Smartphones sind leistungsstark und erleichtern den Alltag durch ihre Funktionsvielfalt. Mit einem Handy kann man den Tag planen, kommunizieren, Unterhaltungsmedien nutzen und sogar einer Berufstätigkeit im Internet nachgehen. Das Gerät wird viel genutzt und permanent am Körper getragen oder in der Nähe verwahrt. Handyhüllen schützen die kleinen, aber kraftvollen Geräte vor Beschädigungen. 2022 sind einige Designs besonders beliebt.

Pastelltöne und florale Muster – Trends 2022

Im Jahr 2022 sind zarte Farben und ein unifarbenes Design im Trend. Auf der Website hat man die Wahl zwischen vielen verschiedenen frühlingshaften Farben, wie etwa rosa, türkis, gelb und grün. Die Modelle werden schlicht gehalten und setzen einen Akzent auf die Farbgebung. Ebenso beliebt sind mit Blumen bedruckte Smartphone-Cases. Auch hier liegt der Fokus auf einer dezenten Farbgebung. Statt knalligen und auffälligen Mustern sind dieses Jahr zarte und unauffällige Designs in Mode. Die Auswahl an Handyhüllen iPhone 13 und anderen iPhone Modellen bietet eine Designvielfalt, die jedem die Möglichkeit bietet, das für sich passenden Modell zu finden. Die Handyhüllen iPhone 13 und für alle anderen Modelle werden passgenau hergestellt und hüllen sich wie eine zweite Haut um das Smartphone. Auf der Website findet man eine breite Auswahl an verschiedenen Designs für fast alle gängigen Smartphones.

Nachhaltiges Design

Auch im technischen Bereich spiegelt sich das Umweltbewusstsein der Gesellschaft wider. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und ressourcenschonenden Materialien gibt es Designs, die mit Materialien aus der Natur arbeiten. Hier wird auf Stein, Schiefer, Echtholz, Bambus und andere Naturmaterialien zurückgegriffen. Je nach Material unterscheidet sich das Herstellungsverfahren. Man setzt auf umweltschonende Verfahren. Handyhüllen aus pflanzlichen Stoffen sowie aus Bambus sind biologisch abbaubar. Andere Modelle, wie etwa jene aus Holz oder Schiefer, sind nicht biologisch abbaubar, verzichten jedoch zum Großteil auf Plastik. Dabei wird eine Schicht mit Holz oder Schiefer in der Handyhülle verarbeitet und anschließend mit einer langlebigen und widerstandsfähigen Schutzschicht bedeckt. Auf diese Weise erhält man die einzigartige Maserung und die Optik des jeweiligen Materials, gleichsam aber auch eine widerstandsfähige sowie robuste Handyhülle.

Trends für Spieler

Längst ist nicht mehr nur die Playstation, der Computer oder andere Konsolen zum Spielen anspruchsvoller und aktueller Games geeignet. Durch den leistungsstarken Kompressor und eine gestochen scharfe Auflösung ist das Spielen auf dem Smartphone im Trend. Bei intensiver und langwieriger Nutzung jedoch können solche Geräte überhitzen. Für diverse iPhone und Samsung Smartphones wurden aus diesem Grund spezielle Handyhüllen entwickelt. Diese sind mit einer einzigartigen Kühltechnologie ausgestattet. Somit ist langes Spielen am Smartphone möglich, ohne eine Überhitzung und eine damit einhergehende Beschädigung des Geräts zu riskieren. Die Idee und Umsetzung stößt auf Begeisterung. Daher gehören diese speziell auf Gamer abgestimmte Handyhüllen zu den Trends des Jahres 2022.

Den Fokus auf Individualität

Auf der Website gibt es die Möglichkeit, Handyhüllen individuell bedrucken zu lassen. Dieser Trend hat sich bereits in den letzten Jahren herauskristallisiert. Die Qualität der Herstellung hat sich mit der Zeit immer weiter verbessert. Aus diesem Grund sind personalisierte Handyhüllen im Jahr 2022 so beliebt wie noch nie. Man hat die Möglichkeit, diese mit einem Bild seiner Wahl sowie mit einem persönlich gewählten Text bedrucken zu lassen. Die Konfiguration erfolgt bequem über das Internet und ist leicht verständlich. Ob ein Foto aus dem Familienalbum oder ein eher unpersönliches Bild, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Nach dem Bestellvorgang wird die Handyhülle in gestochen scharfe Qualität bedruckt und an einen Ort seiner Wahl geliefert.

Auf Qualität und Passform achten

Manche Angebote im Internet locken mit günstigen Preisen. Jedoch ist es wichtig, bei der Handyhülle auf eine hochwertige Qualität zu achten. Schlecht verarbeitete Produkte schützen das Smartphone nicht zuverlässig. Reparaturen kann man umgehen, indem man einmalig in eine hochwertige Hülle investiert. Außerdem sollte man stets darauf achten, auf Handyhüllen zurückzugreifen, die auf das eigene Smartphone zugeschnitten sind.

2022 sind nachhaltige Handyhüllen mit naturnahen Motiven sehr beliebt. Zu den Trends des Jahres gehören pastellfarbene Töne und florale Muster. Vor allem aber ist eine hochwertige Verarbeitung so wichtig wie noch nie.