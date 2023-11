Top 9 Zubehöre für Handys

1. Displayschutzfolien: Eine Displayschutzfolie schützt das Display des Handys vor Kratzern und Beschädigungen. Es gibt sie als klare Folien oder mit Anti-Spy-Funktion, um neugierige Blicke fernzuhalten.

2. Powerbanks: Powerbanks sind tragbare Ladegeräte, mit denen Sie Ihr Handy unterwegs aufladen können. Sie sind besonders praktisch, wenn Sie viel reisen oder keine Steckdose in der Nähe haben.

3. Kopfhörer: Kopfhörer sind ein unverzichtbares Zubehör für Musikliebhaber und Menschen, die gerne unterwegs Filme schauen oder Podcasts hören. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter kabelgebundene und kabellose Optionen.

4. Bluetooth-Lautsprecher: Bluetooth-Lautsprecher ermöglichen es Ihnen, Ihre Lieblingsmusik kabellos von Ihrem Handy abzuspielen. Sie sind ideal für Partys, Picknicks oder einfach nur zum Genießen guter Musik in hoher Qualität.

5. Selfiesticks: Selfiesticks sind eine großartige Möglichkeit, um bessere Selbstporträts zu machen. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihr Handy weiter wegzuhalten und mehr Personen oder die Umgebung in Ihr Bild einzubeziehen.

6. Kfz-Halterungen: Kfz-Halterungen sind ideal, um Ihr Handy sicher im Auto zu befestigen und es als Navigationsgerät zu verwenden. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Hände am Lenkrad zu lassen und dennoch den Bildschirm gut im Blick zu haben.

7. Pop Sockets: Pop Sockets sind kleine runde Halterungen, die auf der Rückseite des Handys angebracht werden können. Sie dienen als Griff oder Ständer, um das Handy bequem zu halten oder es aufrecht zu platzieren.

8. Handyhalterungen für das Fahrrad: Wenn Sie gerne Fahrrad fahren, gibt es spezielle Halterungen, mit denen Sie Ihr Handy sicher am Lenker befestigen können. So können Sie Ihr Handy als Navigationsgerät verwenden oder Musik hören, während Sie unterwegs sind.

9. Handy Objektive: Für Fotografie-Enthusiasten gibt es Handy Objektive, die an der Kamera des Handys befestigt werden können. Sie ermöglichen es Ihnen, verschiedene Effekte wie Weitwinkel, Makro oder Fisheye zu erzielen und Ihre fotografischen Fähigkeiten zu erweitern.

Jenseits des Schutzes: Geniale Einsatzmöglichkeiten für Schutzhüllen

Handyhüllen dienen nicht nur dem Schutz unserer wertvollen Geräte, sondern bieten auch eine Vielzahl von genialen Einsatzmöglichkeiten, die über den reinen Schutz hinausgehen. Diese vielfältigen Möglichkeiten lassen sich von der iPhone 14 Plus Hülle bis zu Samsung Galaxy S20 Hüllen umsetzen. Praktischen Funktionen bis hin zu kreativen Features, hier sind einige clevere Verwendungen für Smartphone-Hüllen, die Ihnen das Leben erleichtern können.

Eine der praktischsten Einsatzmöglichkeiten ist die Aufbewahrung von Karten und Geld. Viele Handyhüllen verfügen über integrierte Kartenfächer oder Geldscheinfächer, die es Ihnen ermöglichen, Ihre wichtigsten Karten und etwas Bargeld sicher und bequem bei sich zu tragen. So haben Sie immer alles griffbereit, ohne eine separate Brieftasche mitnehmen zu müssen.

Eine weitere clevere Verwendungsmöglichkeit ist die Integration von zusätzlichen Funktionen in die Hülle. Einige Hüllen bieten beispielsweise einen eingebauten Ständer, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Smartphone bequem aufrecht zu platzieren und Videos anzusehen oder Videoanrufe zu tätigen, ohne es die ganze Zeit in der Hand halten zu müssen. Andere Hüllen verfügen über einen eingebauten Akku, der Ihrem Smartphone zusätzliche Energie liefert, wenn der Akku zur Neige geht.

Darüber hinaus gibt es auch Smartphone-Hüllen mit praktischen Befestigungssystemen. Mit einem Magnetstreifen oder einer Schlaufe an der Hülle können Sie Ihr Smartphone an verschiedenen Oberflächen befestigen, wie zum Beispiel im Auto, im Fitnessstudio oder sogar an der Wand. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone freihändig zu nutzen und gleichzeitig sicher aufzubewahren.

Neben den praktischen Funktionen bieten einige Smartphone-Hüllen auch kreative Features. Es gibt Hüllen mit integrierten LED-Lichtern, die blinken oder leuchten, wenn Sie einen Anruf oder eine Benachrichtigung erhalten. Andere Hüllen haben austauschbare Designs oder personalisierbare Elemente, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Hülle an Ihren individuellen Stil anzupassen und zu einem einzigartigen Modeaccessoire zu machen.