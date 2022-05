Die Top Reiseziele in Kroatien

Diesen Sommer ist es an der Zeit, „Lijepa Naša“ zu besuchen und einige der magischsten Orte an der adriatischen Küste zu entdecken. Wenn Sie ein Fan von wunderschönen Sonnenuntergängen, erstklassigen gastronomischen Angeboten, schöner Architektur, unberührter Natur, versteckten Buchten und wunderschönen Stränden sind, dann sind Sie hier genau richtig!

Tauchen Sie ein in dieses Sommerabenteuer und erleben Sie die kroatische Küste in ihrer ganzen Pracht und besuchen Sie einige unserer Top 3 Reiseziele für den Sommer 2022. Informieren Sie sich über die aktuellen Reiseziele in Kroatien und erhalten Sie weitere Informationen über Tourismus und Immobilien auf unserer Website.

Entdecken Sie den Zauber Kroatiens in einem neuen Licht und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

Die Insel Hvar

Einer unserer Top-Standorte für den Sommer 2022 ist definitiv die Insel Hvar! Bekannt als eine der sonnigsten Inseln in der gesamten Adria mit ihrer idyllischen Lage im südlichen Teil Dalmatiens, wird sie Sie mit ihrer Schönheit und allem, was diese magische Insel zu bieten hat, verzaubern!

Mit ihren vielen schönen Stränden, atemberaubenden Sonnenuntergängen und einem reichen Nachtleben wird diese idyllische Insel all Ihre Träume erfüllen und Ihren Besuch in ein phänomenales Abenteuer verwandeln.

Wenn Sie sich für einen Besuch der Insel Hvar entscheiden, haben Sie die Möglichkeit, die umliegenden Inseln wie Vis und Komiža mit einer der berühmtesten Attraktionen, der bekannten Blauen Höhle, auch „Blaue Grotte“ genannt, zu besuchen. Für alle, die Abenteuer und Luxus lieben, ist Hvar in diesem Sommer die erste Adresse!

Trauen Sie sich und begeben Sie sich auf dieses unvergessliche Sommerabenteuer auf der Insel Hvar und schaffen Sie unvergessliche Erlebnisse, indem Sie diese einzigartigen Sonnenuntergänge mit einem Glas Ihres Lieblingsweins diesem Sommer genießen!

Dubrovnik

Dubrovnik, auch bekannt als das „Weiße Juwel der Adria“, ist eine der meistbesuchten und geschichtsträchtigsten Städte an der Adriaküste. Die auf einer Klippe gelegene Hafenstadt ist eine historische und zeitlose Stadt und gleichzeitig der südlichste Teil der „Lijepa Naša“. Mit ihrer vielfältigen und reichen Geschichte gilt Dubrovnik als das luxuriöseste Reiseziel an der gesamten Adria.

Die Stadt, die unter dem Schutz des UNESCO-Kulturerbes steht, ist reich an alter Architektur, Kunst, reicher Kultur und vielen Naturschönheiten. Das kristallklare Meer, die offene See und der besondere weiße Stein machen diesen Ort zu einem einzigartigen Ausflugsziel!

Für alle Naturliebhaber und Abenteurer ist dieser Ort ein wahr gewordener Traum. Mit einer Vielzahl von Inseln von einzigartigem Charakter und exotischem Aussehen, haben Sie die Möglichkeit, diesen Teil der Adria in einem anderen Licht zu erkunden. Mit einer Kombination aus azurblauem Meer und Sandstränden garantieren wir Ihnen ein unvergessliches und einzigartiges Erlebnis!

Mit Dubrovnik als ideales Reiseziel für diesen Sommer laden wir Sie ein, den Zauber Dubrovniks zu erkunden und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen!

Pula

Am westlichsten Punkt der Adriaregion, auf der Halbinsel Istrien, präsentieren wir Ihnen die antike Stadt Pula. Bekannt für ihre unverwechselbare Architektur aus der Zeit des Römischen Reiches, wird diese charmante Stadt den Charakter Istriens in vollem Umfang widerspiegeln!

Seit der Antike ist Pula als Vergnügungszentrum bekannt, und mit dem historischen Amphitheater, auch bekannt als Arena von Pula, können Sie in die ferne Geschichte dieser Gegend eintauchen und die Kultur und Tradition auf interessante und abenteuerliche Weise kennen lernen! Mit den vielen anderen Merkmalen, die dieser Ort zu bieten hat, werden Kunst- und Gastronomieliebhaber nicht enttäuscht sein.

Istrien und Pula verfügen über eine reiche Geschichte in der Weinproduktion und bieten Ihnen das Beste, was derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Mit einer Vielzahl von Naturschönheiten, einem sauberen Meer und einer bunten lokalen Gemeinschaft wird Pula Ihr Herz berühren! Als wahres historisches Zentrum ist Pula ein Beispiel für Langlebigkeit. Das gemäßigte Klima und der Reichtum an einheimischer Vegetation verleihen dieser schönen Stadt an der Küste einen einzigartigen Wert.

Besuchen Sie diese einzigartige Stadt noch heute und erleben Sie die istrische Tradition als ein unvergessliches und einzigartiges Erlebnis!