MG Motor errichtet regionalen Stützpunkt in Budapest

Die britische Automarke MG Motor wird ihren regionalen Stützpunkt in Budapest einrichten, um ihre Expansion in der CEE-Region zu koordinieren, teilte MG Motor Hungary am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Eigentümer der Marke, die chinesische SAIC Motor Corporation, die die Marke in Europa neu positionieren möchte, gründete 2019 die in den Niederlanden ansässige MG Motor Europe. Seitdem wird die Marke in 17 Ländern vertrieben, und in der Region gibt es mehr als 400 MG-Händler und -Servicestellen. Ab September werden die MG-Modelle, darunter Benzin-, Diesel- und Plug-in-Hybridfahrzeuge, von 15 Markenhändlern in Ungarn vertrieben. Im ersten vollständigen Jahr wird mit einem Absatz von 1.500 bis 2.000 Einheiten in Ungarn gerechnet, so MG Motor Hungary.