Die Adria erkunden: Ein Leitfaden zum Segeln in Kroatien

Kroatien ist ein Land mit vielen tollen Segelmöglichkeiten. Bekannt für seine interessante Küste und das warme Adriatische Meer, entwickelt sich Kroatien schnell zu einem der berühmtesten Segelziele. Die Adria zieht alle Entdecker mit ihrer Erschwinglichkeit, seiner Sicherheit und Vielfalt an Segelzielen für jeden Geschmack an. Um alle wunderschönen Inseln und Städte Kroatiens zu erkunden, ist ein Yachtcharter mit Croatia Yachting daher die beste Option. Die bezaubernden Inseln bieten eine reiche Mischung aus Kultur, Geschichte und Naturwundern.

Wo kann man in Kroatien segeln?

Istrien ist eines der wichtigsten kroatischen Reiseziele. Die Region wird mit ihren Schlössern, Stelzenhäusern und wunderschönen Landschaften als Land der Romantik bezeichnet. Hier soll man unbedingt Pula, Poreč und Rovinj besuchen, sowie den bezauberdnen und wunderschönen Nationalpark der Brijuni-Inseln. Die nördliche Adria umfasst große Inselgruppen, wie Kvarner, Krk und Cres. Die Archipel Zadar-Šibenik mit den Kornaten ist die dichteste Inselgruppe im Mittelmeer und bietet den fast 500 winzigen Inseln und Riffen zum Erkunden.

Yachtcharter in Split oder Dubrovnik, aber auch den Inseln Hvar, Brač und Korčula, d.h. im gesamten südlichen Adriaraum, ist die beliebteste Segeloption für Erstbesucher. Süddalmatien wird oft als wahres Meeserparadies bezeichnet, mit antiken Städten, einsamen Stränden und versteckten Buchten. Es ist auch eine großartige Gegend, um das Nachtleben und die große Auswahl an lokalen Restaurants zu genießen.

Wann soll man segeln gehen?

Kroatien ist ein ganzjähriges Segelrevier, aber die beste Zeit für einen Motoryachtcharter ist von Mai bis Oktober, wenn das Wetter warm und das Meer ruhig ist. Im Hochsommer, Juli und August, ist in Kroatien viel los und die Menschenmassen sind riesig, aber das Wetter ist einfach herrlich. Mai und Juni können warm und sonnig sein, mit relativ ruhigem Wetter; allerdings erwärmt sich das Meer immer noch. Im September sind die Wassertemperaturen hervorragend, aber enrsthafte Segler bevorzugen vielleicht die anspruchsvolleren Wetterbedingungen im April und Oktober.

Im Herbst sind die Temperaturen in Kroatien mild, und die Horden von Touristen sind verschwunden. Dies ist auch eine gute Zeit für Wanderungen und Erkundungen in den Nationalparks. Der Winter bietet das kühle und nasse Wetter, aber auch eine Reihe von Aktivitäten und Veranstaltungen, sowie die beliebte Weihnachtsfeste, aber er ist nicht die allerbeste Zeit zum Segeln.

Andere praktische Tipps

Im Allgemeinen ist Kroatien ein sehr sicheres Land, sowohl an Land als auch auf dem Meer – mit idealen Wetter, idealen Orten und einer niedrigen Kriminalitätsrate. Wie bei jedes Outdoor-Aktivität ist jedoch die Vorbereitung der wichtigste Aspekt, um beim Segeln sicher zu bleiben. Obwohl es in Kroatien keine größeren Strömungen oder Gezeiten gibt, die das Segelerlebnis beeinträchtigen oder eine Gefahr darstellen könnten, ist es wichtig, die aktuelle Wettervorhersage zu kennen und sich bei starkem Wind entsprechend darauf einzustellen.

Nutzen Sie das Vorteil der First-Minute-Preise für Charter in Kroatien und buchen Sie Ihr Boot frühzeitig bei einer zuverlässigen Agentur. Die meisten Boote und Yachten mit Skipper sind in der Vorsaison noch verfügbar, so dass Sie aus einer breiten Palette von Angeboten wählen können.

Packen Sie nicht zu viel ein und nehmen Sie lieber weiche Reisetasche statt eines harten Koffers mit, denn die Doppelkabinen können ungemütlich werden, wenn zwei große Koffer den Durchgang blockieren. Anfängern oder Tagesseglern wird empfohlen, die Routen innerhalb einer bestimmten Distanz zu halten, z.B. 4-5 Stunden Segeln pro Tag. Wenn Sie kein erfahrener Segler sind, passen Sie Ihre Segelkentnisse an die Bedingungen auf See an, damit sich alle entspannt und wohl fühlen.

Also, entspannen Sie sich, lassen Sie die Seele baumeln, und genießen Sie das Abenteuer des Leben. Das Segeln in Kroatien wird definitiv zu den schönsten Reiseerlebnissen Ihres Lebens gehören!

