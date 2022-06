Szijjártó: Ungarn unterstützt keine globale Mindeststeuer

Ungarn unterstützt die Einführung einer globalen Mindeststeuer nicht, sagte Außenminister Péter Szijjártó. Die Steuer wäre schädlich und würde Arbeitsplätze gefährden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der internationale Druck, bereits Anfang nächsten Jahres eine globale Mindeststeuer in Europa einzuführen, wachse, sagte Szijjártó auf Facebook. „Wir halten dies für extrem gefährlich“, sagte er und verwies auf den Krieg in der Ukraine und die europäische Wirtschaft, die mit himmelhohen Energiepreisen, steigenden Zinsen und Inflation sowie Unterbrechungen der Lieferketten zu kämpfen hat. Die Erhöhung der Steuerlast für europäische Unternehmen würde ernsthafte Probleme verursachen, zumal die globale Mindeststeuer nur in Europa eingeführt würde, so der Minister. Die Mindeststeuer würde für europäische Unternehmen einen ernsthaften Wettbewerbsnachteil gegenüber ihren globalen Konkurrenten bedeuten, fügte er hinzu.

„Aber natürlich wäre Mitteleuropa am stärksten betroffen“, sagte Szijjártó. Dank einer disziplinierten Steuerpolitik habe Mitteleuropa die niedrigsten Unternehmenssteuern und Lohnnebenkosten, die im Falle der Einführung der globalen Mindeststeuer drastisch ansteigen würden, sagte er. Der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg Ungarns liege darin, dass das Land in den letzten Jahren kontinuierlich die Steuern gesenkt habe, so Szijjártó, der argumentierte, dass Steuererhöhungen der Wirtschaft schaden und Arbeitsplätze gefährden würden. „Wir können einen solchen Vorschlag nicht unterstützen“, sagte Szijjártó. Er sagte, dies sei die Position, die Finanzminister Mihály Varga bei der Ecofin-Sitzung am Freitag vertreten werde.