Szijjártó: Ungarische Regierung der „Steuersenkungen“ wird die Tücken der globalen Mindeststeuer nicht ignorieren

Die Einführung einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen birgt Herausforderungen, die Ungarns Regierung, die sich einer Politik der Steuersenkungen verschrieben hat, „nicht ignorieren kann“, sagte Außenminister Péter Szijjártó am späten Mittwochabend in Madrid nach Gesprächen mit US-Außenminister Anthony Blinken – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Rande des NATO-Gipfels sagte Szijjártó, niedrige Steuern auf Arbeitsplätze und Unternehmen förderten die Wettbewerbsfähigkeit. Ungarn habe dies seit der Einführung der niedrigsten Unternehmenssteuer in der EU bewiesen und breche Jahr für Jahr Investitionsrekorde. Steuererhöhungen hätten in der schwierigen Situation, in der sich die Weltwirtschaft und die europäische Wirtschaft befänden, „tragische Folgen“ und würden Zehntausende von Arbeitsplätzen in Ungarn gefährden, sagte er. Die globale Mindeststeuer würde Ungarn seinen Wettbewerbsvorteil kosten, fügte er hinzu.

Unterdessen erklärte der Minister, das neue strategische Konzept der NATO, das auf dem Gipfel am Mittwoch verabschiedet wurde, bestätige die NATO als Verteidigungsbündnis, das über nukleare Ressourcen verfüge. Der Gipfel habe auch ein umfassendes Hilfspaket für die Ukraine in den Bereichen Ausbildung, Bildung und Wiederaufbau nach dem Krieg verabschiedet, sagte er und fügte hinzu, Ungarn unterstütze das Paket, um sicherzustellen, dass „der Krieg in der Ukraine nicht über die Grenzen hinausgeht“.

Er betonte, dass das Paket für die Ukraine nicht die rote Linie überschreiten würde, die eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland riskieren würde. Szijjártó sagte, Ungarn setze sich für den Frieden ein und betrachte „jede Minute, die für den Krieg in der Ukraine aufgewendet wird, als eine Sicherheitsbedrohung für Ungarn“. Die strategischen Kommunikationskanäle mit Russland sollten offen bleiben, „damit wir nicht die letzte Hoffnung auf eine diplomatische Lösung aufgeben“, fügte er hinzu. Glücklicherweise stimmen die „großen und starken“ Mitgliedstaaten mit Ungarn darin überein, dass eine direkte Konfrontation und eine Ausweitung des Krieges vermieden und ein gewisses Maß an Kommunikation aufrechterhalten werden sollte, sagte er.