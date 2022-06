Orbán: Preisobergrenzen verlängert

Die Regierung verlängert die Preisobergrenzen für Lebensmittel und Benzin bis zum 1. Oktober 2022, während das Kreditmoratorium und die Obergrenze für Hypothekenzinsen bis zum 31. Dezember gelten, kündigte der Ministerpräsident an. Wie Orbán auf Facebook mitteilte, wird der Benzinpreis bei 480 Forint (1,20 Euro) pro Liter bleiben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Außerdem hat der Ministerpräsident 44 Abgeordneten des Europäischen Parlaments geschrieben, die sich kürzlich in einem offenen Brief an ihn gewandt hatten, um über den Krieg in der Ukraine zu berichten, so sein Pressechef gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Orbán sprach sich für Frieden und Hilfe für die Ukraine aus, lehnte aber auch „Äußerungen, die Ungarn beleidigen“ und Sanktionen gegen religiöse Führer ab. Orbán sagte, Ungarn verurteile den Angriff Russlands auf die territoriale Souveränität der Ukraine und die Verletzung des Budapester Memorandums. Ungarn wolle, dass der Krieg beendet und die Streitigkeiten auf dem Verhandlungswege beigelegt werden, fügte er hinzu.

Orbán rief auch zu verstärkten Anstrengungen auf, um der Ukraine und den Menschen, die aus dem Land fliehen, zu helfen. Er wies darauf hin, dass Ungarn bisher fast 800.000 Flüchtlinge aufgenommen und ihnen Unterkunft, Nahrung, medizinische Hilfe und Schulbildung für Kinder sowie Arbeitsplätze für Erwachsene zur Verfügung gestellt habe. Zehntausende Ungarn haben ihre Häuser für Flüchtlinge geöffnet, Spenden gesammelt oder als Freiwillige gearbeitet, während die Regierung Geld, Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente in die kriegsgebeutelte Ukraine geschickt hat, sagte er.