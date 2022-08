Sziget Festival zieht rund 450.000 Besucher an

Schätzungsweise 450.000 Menschen besuchten das diesjährige Sziget Festival, wobei die Veranstaltung am Eröffnungstag ausverkauft war und an zwei weiteren Tagen nahezu ausverkauft war, sagte der Hauptorganisator des Festivals am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Am letzten Tag des Festivals sagte Tamás Kádár gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass die durchschnittliche Besucherzahl in diesem Jahr höher gewesen sei als 2019, als das Festival sieben Tage lang dauerte und insgesamt 530.000 Menschen anlockte. In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Festival wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Was die diesjährigen Headliner betrifft, lobte Kádár das Eröffnungskonzert des britischen Popstars Dua Lipa. „Die Show von Dua Lipa war bis auf die letzte Zehntelsekunde perfekt geplant“, sagte er. Er sagte jedoch, dass der andere Headliner, der kanadische Popsänger Justin Bieber, „einige ungünstige Reaktionen“ erhalten habe, während andere seine Show als „die Erfahrung ihres Lebens“ empfunden hätten.

Kádár sagte, die Eigentümer des Sziget hätten sich ein erfolgreiches Comeback des Festivals nach der Pause gewünscht. „Ich denke, dieses Ziel wurde erreicht“, sagte er. Er begrüßte die eingeführten Änderungen wie das neue Einlassverfahren und die Vergrößerung des Bereichs um die Hauptbühne. Kádár sagte jedoch, dass der Arbeitskräftemangel in der Musikindustrie, die Inflation und der schwächere Forint die Planung der Veranstaltung erschwert hätten. Gleichzeitig profitierte das Sziget davon, dass viele westeuropäische Festivalbesucher in diesem Jahr Sechstageskarten statt Dreitageskarten kauften, was auf die wachsende Nachfrage nach Musikfestivals in Europa nach den pandemischen Einschränkungen zurückzuführen ist, sagte er. Das Festival feiert nächstes Jahr sein 30-jähriges Bestehen, so Kádár, und die Organisatoren planen weitere Verbesserungen.