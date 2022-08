Brot- und Weinfest in Siófok

Die Selbstverwaltung der Stadt Siófok lädt anlässlich des Nationalfeiertages vom 19.-21. August 2022 zum traditionellen Fest des Brotes und Weines am Dísz tér unweit des Hafens der Stadt ein. Das letzte Sommerfest des Jahres erwartet die Besucher mit viel Musik und guter Unterhaltung.

Das Brot- und Weinfest bietet neben abwechslungsreichen Kulturprogrammen und interessanten Erlebnissen für Jung und Alt auch viel Entspannung im neu gestalteten Park Rózsakert. Badespaß gibt es im benachbarten Strandbad mit seinen Rutschen, dem Riesenrad und zahlreichen Sportmöglichkeiten. Statt eines Feuerwerks findet am Abend des 20. August, dem Tag des Hl. Stephan, des Brotes und der Staatsgründung, ein Klang- und Lichtspiel am imposanten neuen Brunnen des Rózsakert statt.

Wie in jedem Jahr spielen auch kulinarische Genüsse eine wichtige Rolle. Die Besucher haben die Möglichkeit zum Verkosten von Qualitätsweinen, zum Genießen kühler Sommercocktails und feiner Eiskreationen. An den Ständen gibt es frisch Gegrilltes, hausgemachten Käse, kürtőskalács und viele andere Leckerbissen. Der Kunsthandwerksmarkt lädt zum Stöbern ein.

Während die Kleinen von zahlreichen Kinderprogrammen unterhalten werden, erfreuen sich die Großen an Konzerten berühmter Künstler, Folkloreliebhaber an den Produktionen der Balaton Táncegyüttes und der Musikgruppe Tarsoly Zenekar. Am Abschlusstag treffen Sportbegeisterte den in Siófok geborenen Olympioniken, den frischgebackenen Europameister Nándor Németh.

Programm

19. August

16:00 – Freestyle Dance Factory – Programm der Tanzschule

18:00 – Kinderkonzert mit Ági Szalóki

20:30 – Konzert der Rock- und Funky-Band Honeybeast

20. August

10:00-18:00 – Spielhaus „Levendula”

10:00 – interaktives Kinderprogramm mit Kornélia Papp

11:30 – Programm des Kid Rock and Roll SC

12:45 – Modeschau des Hochzeitsalons Mon Amie

13:30 – Programm der Dancer X-press TSE

15:30 – Volksmusik mit der Gruppe Sólya zenekar

17:00 – Volkstanz mit der Balaton Táncegyüttes und der Tarsoly Zenekar

18:00 – Segnung von Brot und Wein

19:00 – Konzert der Band Apostol

21:00 – 1000 led show – Bauchtanzstudio Jaratel

21:15 – Party mit DJ Csucsu

21. August

10:00-18:00 – Spielhaus „Levendula”

10:00 – Kinderkonzert mit Pitypang

11:30 – Podiumsgespräch mit dem Olympioniken Nándor Németh

12:30 – Programm der Tanzgruppe Siófoki Hagyományőrző Tánccsoport

14:00 – Showdance mit dem C&M Dance Studio

15:00 – Bauchtanzshow mit dem Siófoki Jaratel Hastánc Studio

17:00 – Kinderkonzert mit der Gruppe Kolompos Együttes

19:00 – Konzert mit Dánielfy Gergő und Az Utazók