Arkánum Hotel Balatonmáriafürdö: Insel der Ruhe

Das Arkánum Hotel in Balatonmáriafürdö bietet beste Bedingungen zur Entspannung und Erholung. Es liegt etwa 500 Meter vom Zentrum des Ortes und vom großen Strandbad entfernt. Das Hotel ist der perfekte Ausgangspunkt zur Erkundung der hübschen Feriensiedlung mit ihren kleinen Weingärten und der sie umgebenden einzigartigen Natur.





Unweit des Hotels verläuft der Balatoner Radweg, auf dem der gesamte See umrundet werden kann. Radwege, Straßen und eine nahe gelegene Schmalspurbahn führen auch in das Naturschutzgebiet Kis-Balaton, ein großes naturbelassenes Sumpfgebiet und Vogelparadies. Diese herrlichen Landschaften, ihre Flora und Fauna bieten unvergessliche Erlebnisse.

In der Region des West-Balaton liegen berühmte Thermal- und weltbekannte Heilbäder, wie Marcali, Zalakaros, Kehidakustány, Hévíz oder das romantische Bad Csisztapuszta.

Sommerfreuden vom Feinsten bieten die Strandbäder in Balatonmáriafürdő und in den Nachbarorten. Sportbegeisterte Gäste können hier auf dem Balaton segeln, angeln, Boot und SUP fahren. Im nahen Hévíz steigen Heißluftballons auf und gestatten herrliche Ausblicke auf mehrere Seen und ihre Umgebung. In Zalacsány erwartet das Zala Springs Golf Resort mit einem nach den Plänen des weltberühmten Golfplatzdesigners Robert Trent Jones, Jr. angelegten 18-Loch-Golfplatz sowohl Fortgeschrittene als auch Anfänger zu unvergesslichen Golfspielen. Sightseeing ist beispielsweise in Keszthely mit dem Helikon-Schloss, in Marcali mit dem Széchenyi-Schloss, in Fonyód, Siófok oder im 160 Kilometer entfernten, gut über die Autobahn erreichbaren traumhaft schönen Budapest möglich. Auch am Nordufer des Balatons gibt es viel zu sehen, die dortigen Vulkankegel, Weinberge und Weinrestaurants sind vom Arkánum Hotel bequem zu erreichen.

Balatonmáriafürdő – zu Deutsch: Marienbad am Balaton – ist ein beliebter Ferienort am Südwestufer des Sees, der schon im 19. Jahrhundert für Erholung und Genesung entdeckt wurde. Dank seiner schönen Uferlandschaft entwickelte sich im Laufe der Zeit aus dem Fischer- und Weinbauerndorf ein kleines Ferienparadies. Es waren vor allem gut betuchte Einwohner von Marcali und anderen Orten südlich des Balatons, die hier Sommerresidenzen bauten, um in den warmen Monaten das angenehme Klima, die gesunde Luft und das warme Wasser des ungarischen Meeres zu genießen. Im 20. Jahrhundert kamen viele weitere Ferienhäuser sowie Pensionen und Hotels dazu. Zahlreiche Restaurants folgten und sorgen bis heute für ein breit gefächertes gastronomisches Angebot. Reisebüros, Sport- und Kultureinrichtungen halten abwechslungsreiche Angebote für Jung und Alt bereit. Balatonmáriafürdő liegt am Ende des Balatons und ist aus allen Richtungen hervorragend über die Autobahn M7 sowie mit der Bahn auf der Linie Budapest-Nagykanizsa erreichbar.

Das in mediterranen Farben erstrahlende Arkánum Hotel liegt in einer ruhigen Straße und hält für Gäste, die mit dem Pkw anreisen, sichere und kostenlos nutzbare Parkplätze bereit. Der Bahnhof ist etwa 900 Meter vom Hotel entfernt. Im Arkánum Hotel erwarten 18 schöne, komfortable Zimmer die Gäste. Die Apartments mit 2 Zimmern sind ideal für Familien, die anderen Zimmer für Paare, Singles und Geschäftsreisende. Auf jeder Etage des Hotels gibt es Zimmer und Bäder für Gäste mit eingeschränkter Mobilität. In den Zimmern sorgen TV, Minibar und das kostenlos nutzbare WLAN für weiteren Komfort. Im Wellnessbereich des Hotels stehen den Gästen Dampfkabine, Sauna und Pool zur Verfügung.

Das Arkánum Hotel bietet seinen Hotelgästen ein gutes und reichhaltiges Frühstück. Im Arkánum Bistro besteht zwischen 11 Uhr und 22 Uhr die Möglichkeit zu speisen. Die Speisekarte ist klein, aber fein. Sie bietet Köstlichkeiten aus frischen, hochwertigen Zutaten, die den Gaumen verwöhnen. Auch Vegetarier und Kinder finden schmackhafte Gerichte auf der Karte. Das Arkánum Hotel ist nicht nur für einen kurzen oder längeren Urlaub, sondern auch für Familienfeiern, Firmenevents und Teambuildings eine gute Wahl.

Arkánum Hotel

8647 Balatonmáriafürdő, Vilma utca 38

Telefon: 0036 (85) 900-045 oder 0036 (20) 535-5764

E-Mail: info@arkanumhotel.hu

Reservierung: tolgas@arkanumhotel.hu

Web: arkanumhotel.hu