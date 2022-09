27. Balaton Boat Show in Balatonkenese

Der Segelhafen und das sich anschließende Hotel Kenese Marina-Port in Balatonkenese bilden die maritime Kulisse für die Balaton Boat Show, die größte Ausstellung für Boote, Yachten, Bootsausrüstungen und ergänzende Dienstleistungen des Landes. Sie findet in diesem Jahr vom 2. bis 4. September statt. Es werden wieder Hunderte Besucher erwartet.

Die Balaton Boat Show nimmt einen besonderen Platz im Kalender von Segelsport- und Wassersportliebhabern ein. „Die wichtigste heimische Bootssaison geht im September zu Ende, deshalb ist dieeine gute Gelegenheit, sich schon Gedanken für das nächste Jahr zu machen und die kommende Saison vorzubereiten. Gleichzeitig ist das mehrtägige Event auch ein tolles Programm als Ausklang des Sommers, es verspricht angenehme Stunden am und auf dem Wasser”, sagte Edit Rápolthy, Direktorin der Ausstellung.

Rechtzeitige Informationen über Trends und Angebote auf dem weltweiten Markt sind wichtig, weil sich bei starkem Interesse Lieferzeiten verlängern, Änderungen bei den Produktpreisen zu erwarten sind und die Lagerbestände schnell abnehmen könnten. Die Nachfrage nach Booten und Yachten ist hoch, Produktionsprozesse verlangsamen sich aber derzeit aufgrund der internationalen Wirtschaftslage, kriegsbedingter wirtschaftlicher Unsicherheiten und Lieferproblemen. Angaben einiger Aussteller zufolge kann es passieren, dass jene, die nicht jetzt im Herbst bestellen, ihre Yacht erst Ende 2024 bekommen. Umso wichtiger ist es, mit Herstellern und Händlern ins Gespräch zu kommen.

Auch all die anderen Besucher, die weder kaufen wollen noch eine schnelle Entscheidung treffen möchten, erfreuen sich an den ausgestellten Booten und der einzigartigen Atmosphäre in der Marina. Die Aussteller sind mit insgesamt 90 Booten vertreten. Segelboote machen etwa 40 % des Angebots aus, von 45 Fuß-Yachten über mittelgroße 35-38 Fuß-Boote bis hin zu Sportsegelbooten ist fast die gesamte Palette heimischer Segelboote zu sehen. Bekannte nationale und internationale Marken stellen Neuheiten und mehrere neue Marken stellen sich selbst vor. So ist beispielsweise ein 45+Fuß-Katamaran zu sehen, der in heimischen Gewässern kaum verbreitet ist.