Einfache Tipps bei Onlinewetten

Sportwetten sind derzeit sehr beliebt. Doch bevor man sich an die ersten Tipps heranwagt, sollte man einige Dinge beachten und berücksichtigen. Im folgenden Artikel stellen wir praktische Tipps und Tricks vor, die bei Onlinewetten helfen können, um die ersten Gewinne einzufahren.

Eine schöne Alternative zu den diesen ist ein Online-Casino von Spieletipps24.com. Hier kannst Du bequem Poker, Roulette, Baccarat und Co. spielen.

Anfängerfehler vermeiden

Viele Anfänger wollen direkt die großen Gewinne abgreifen und wählen daher Tipps mit sehr hohen Quoten aus. Allerdings bedeutet dies auch immer, dass auf das jeweilige Team getippt wird, das der starke Außenseiter ist. Besser ist es zunächst die Statistiken zu studieren und dann die ersten Tipps abzugeben. Es lohnt es sich auch, die einzelnen Anbieter einmal genauer anzusehen. Denn teilweise unterscheiden sich die Quoten recht stark voneinander.

Geduld und richtiges Timing

Weiter unten wird noch auf die sogenannten Kombiwetten eingegangen. Dabei werden einzelne Tipps miteinander kombiniert, um eine möglichst hohe Quote zu generieren. Und viele Anbieter zahlen nicht nur Geld aus, wenn alle Tipps richtig gesetzt wurden. Wenn sich abzeichnet, dass sehr wahrscheinlich die Wette gewonnen wird, ist es möglich, sich zumindest einen Teilbetrag auszahlen zu lassen. Somit gilt es hierbei das richtige Timing zu finden. Sehr häufig passiert es, dass die Spieler das ganze Geld gewinnen wollen und verpassen dann den Zeitpunkt, um sich das erspielte Geld auszuzahlen. Und wenn dann noch in der letzten Sekunde ein Tor fällt, ist der ganze Betrag verloren.

Ein gewisses Maß an Geduld ist natürlich gut, aber wenn zum Beispiel nur 1,00 € eingesetzt wird und der Wetteranbieter dafür bereit ist 80,00 € auszuzahlen, anstatt eventuell hundert oder 120 €, sollte man auf jeden Fall zugreifen.

Einzel- oder Kombiwetten?

Welche der beiden Wettarten besser ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Fakt ist aber, dass mit der Kombiwette hören Quoten möglich sind. So lassen sich nicht nur Tipps aus einer Sportart, sondern aus mehreren Sportarten miteinander kombinieren, wie zum Beispiel aus dem Fußball, Handball, American Football, Biathlon oder Skispringen.

Einzelwetten sind auch durchaus attraktiv. Allerdings muss dabei zumeist ein größerer Betrag gesetzt werden, um einen hohen Gewinn zu generieren. Ist es möglich auf den Sieg der einen oder anderen Mannschaft oder auf ein Unentschieden zu tippen, je nach Sportart. In einigen von diesen muss es einen Gewinner geben. Für Anfänger ist die Einzelwette sehr gut geeignet. Denn so können sie sich langsam an die Materie herantasten und müssen nur den einen Tipp im Auge behalten.

Kann ich bei mehreren Anbietern wetten?

Ja, das ist möglich und auch erlaubt. Zudem kannst Du auf diese Weise perfekt die einzelnen Konditionen miteinander vergleichen. Darüber hinaus werden Dir bei den einzelnen Anbietern immer mal wieder Special-Angebote unterbreitet, wenn Du Dich bei diesen anmeldest. Um einen Überblick zu bekommen, kannst Du im Internet ein Preis-Vergleichs-Portal aufsuchen. Auf einer solchen Seite werden unterschiedlich sind Dinge miteinander verglichen und eben auch die Wettanbieter und deren Quoten.

Livewetten

Livewetten sind sehr praktisch, wenn Du einmal den Beginn einer Partie verpasst und dennoch auf ein bestimmtes Spiel werden willst. So ist es möglich, auch nach bereits geschehenen Vorkommnissen noch einen Tipp abzusetzen. Beachte dabei aber immer, dass diese die Quote beeinflussen können. Sehr praktisch ist auch, dass Du zum Beispiel bei Tipico oder Bwin die einzelnen Livewetten miteinander kombinieren kannst. So sind dabei sehr hohe Quoten möglich. Letztere solltest Du auf jeden Fall vergleichen, bevor Du einen Tipp absetzt.

Die Bezahlmethoden

Achte bei der Auswahl eines Wettanbieters auch auf die Ein- und Auszahlungsmethoden. Davon sollten unterschiedlichste Arten zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel:

Sofortüberweisung

PayPal

Bankeinzug

E-Wallets

Überweisung

und Kreditkarte

So kannst Du frei wählen und bist auf der sicheren Seite. Denn eine der Bezahlmethoden nutzt Du sicherlich in der heutigen Zeit.

Fazit

Wenn Du die oben beschriebenen Tipps und Tricks beherzigst, vermeidest Du ärgerliche Anfängerfehler. So gibst Du nicht unnötig viel Geld aus und kannst Dich über hohe Quoten freuen. Achte unbedingt auf die Ein- und Auszahlungsmethoden der einzelnen Anbieter. Diese können unterschiedlich ausfallen.

Es ist durchaus erlaubt und auch möglich, bei unterschiedlichen Brokern zu wetten. So hast Du einen guten Überblick und kannst Du immer die besten Quoten wählen.