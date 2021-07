Ferienhäuser als Absicherung im Alter – darauf sollte man vor der Investition in eine Ferienimmobilie achten!

Weiterhin gelten Immobilien als sehr sichere Geldanlage und bieten Privatanlegern eine gute Möglichkeit für eine hervorragende Altersvorsorge. Dabei sind es besonders Ferienimmobilien, die in den Fokus vieler Privatanleger gerückt sind. Laut einer aktuellen Marktstudie werden mehr als 50 Prozent aller Käufe von Ferienimmobilien für die finanzielle Absicherung im Alter getätigt. Das Potenzial von Ferienimmobilien ist enorm.

Vor allem in den sonnenverwöhnten Regionen Ungarns gelingt es Privatanlegern ein gutes Geschäft zu machen und gleich in mehrfacher Hinsicht zu profitieren. Denn eine Ferienimmobilie lässt sich nicht nur im Rentenalter als Kapitalanlage wieder zu Geld machen und verkaufen, sondern kann auch als Ruhesitz im Alter dienen. Ebenso gelingt durch die jährlichen Mieteinnahmen einer Ferienimmobilie eine satte Rendite einzufahren. Selbstverständlich haben Privatanleger auch gewisse Pflichten. Ebenso gilt es sich um eine geeignete Finanzierung zu kümmern. Demnach sollte man auf einige wichtige Faktoren achten, ehe man sich für den Kauf einer Ferienimmobilie entscheidet.

Wir haben Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, mit dem sich die Investition in eine Immobilie deutlich besser vorbereiten lässt. So erhalten Sie hier einige wertvolle Tipps und Tricks, die es vor dem Kauf eines Ferienhauses im Ausland zu beachten gibt.

Die Finanzierung eines Ferienhauses sorgfältig angehen

Der Kauf eines Ferienhauses ist für die meisten Privatanleger eine gigantische Investition. Hierbei wird häufig der Weg aus einer Kombination aus Eigenkapital und eines Immobiliendarlehens gewählt, um ein Ferienhaus zu finanzieren. Fast 45 Prozent aller Käufe von Ferienimmobilien werden mittlerweile durch eine Fremdfinanzierung vollzogen. Durch die Digitalisierung ist es Privatanlegern dabei heutzutage spielend einfach geworden ein entsprechendes Kreditangebot im Internet zu finden. Verschiedene Kreditportale im Internet wie Hüttig & Rompf ermöglichen ebenfalls die komplette Finanzierung durch einen Kredit. Durch die weiter anhaltenden Niedrigzinsen gelingt es Privatanlegern so die Investition in ein Ferienhaus zu sehr günstigen Konditionen monatlichen abzubezahlen. Finanzexperten raten hier zu einem langfristigen Darlehen, welches bis zum Rentenalter gehen kann, um mit dem Start in den Ruhestand das volle Potenzial der Altersvorsorge auszuschöpfen.

Viele Argumente sprechen für ein Investment in eine Ferienimmobilie

Die vielen Vorteile bei einem Investment in eine Ferienimmobilie überwiegen. Demnach können Privatanlegern durch regelmäßige Mieteinnahmen die Tilgungsraten für ein Darlehen decken. Ebenfalls lässt sich das Ferienhaus auch privat nutzen und bietet so eine große Flexibilität für einen spontanen Urlaub. Bei der Vermietung sind viele Ausgaben steuerlich absetzbar oder auf die Mieter umzulegen. Somit gelingt es die Fixkosten für die Instandhaltung einer Ferienimmobilie senken.

Mieteinnahmen als Absicherung für das Alter

Einer der großen Vorteile bei der Vermietung einer Ferienimmobilie sind ohne Zweifel die Mieteinnahmen. So gelingt es in verschiedenen Ferienregionen wie am Balaton das ganze Jahr über Einnahmen zu generieren. Ebenso lässt sich das Ferienhaus auch für eigene Reisezwecke gebrauchen. Mit dem Eintritt in das Rentenalter lässt sich eine Ferienimmobilie oftmals mit einem hohen Gewinn verkaufen, da die Immobilienpreise in Urlaubsregionen weiter steigen. Allerdings muss die Ferienimmobilie hierfür auch regelmäßig gewartet und in einem guten Zustand gehalten werden. Die Mieteinnahmen decken demnach auch große Teile der Kosten für die Reinigung und diverse Reparaturen.