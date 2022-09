Umfrage: Ungarn halten Energiesanktionen für gefährlich für Europa

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Nézőpont-Instituts halten die Ungarn die gegen Russland verhängten Energiesanktionen als Folge des Ukraine-Krieges für gefährlich für Europa – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Mitte September durchgeführte Telefonumfrage unter 1.000 Personen zeigt, dass 66 % der Meinung sind, dass Sanktionen Europa generell mehr schaden als Russland und dass sie auch mit den Sanktionen auf dem Energiemarkt nicht einverstanden sind, so der Think-Tank. Nur 22 % stimmten der Aussage, dass die Sanktionen Europa mehr schaden als Russland, nicht zu, fügten sie hinzu. Etwa 62 % sagten, es wäre ein Fehler, die Sanktionen auf Gasimporte auszuweiten, 58 % stimmten dem Ölembargo nicht zu und nur 27 % unterstützten es, so Nézőpont. Nur 12-15 % gaben an, keine Meinung zur Frage der Sanktionen zu haben, fügten sie hinzu.