Orbán fordert Zentralbankpräsident und Finanzminister auf, die Inflation zu bekämpfen

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte in einem Radiointerview, er habe den Präsident der Zentralbank und den Finanzminister aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die Inflation bis Ende 2023 „mindestens um die Hälfte“ zu senken – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Orbán führte die galoppierende Inflation auf die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland zurück und fügte hinzu, dass einige Preise, darunter auch die Energiepreise, „innerhalb weniger Tage halbiert werden könnten“, wenn die EU nur den Zusammenhang zwischen diesen beiden Maßnahmen erkennen würde. Die hohe Inflation sei nicht durch Markttrends oder die Wirtschaft verursacht worden, sondern „von außen, von der Politik“, betonte er. Orbán sagte, seine Regierung sei erfahren im Umgang mit der Inflation, da sie „1998 eine Inflation von 10-15 % geerbt“ habe. Die Inflation zwinge die Familien dazu, von ihren Ersparnissen zu leben, sagte er und fügte hinzu, dass Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung daher „Maßnahmen zum Schutz der Familie“ seien.

Unterdessen bezeichnete Orbán die Explosion der Nord-Stream-Gaspipeline als terroristischen Akt, und „wenn irgendein Staat dabei eine Rolle gespielt hat, ist dieser Staat ein terroristischer Staat“. Die letzte Hochleistungspipeline, die russisches Gas aus dem Süden nach Europa liefert, ist die TurkStream-Pipeline, so Orbán. „Wenn jemand sie in die Luft sprengt oder unbrauchbar macht, wird Ungarn dies als terroristischen Angriff betrachten und entsprechend handeln“, sagte Orbán.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Bezug auf die bevorstehende Umfrage der Regierung zur Nationalen Konsultation sagte Orbán, die Regierung konsultiere die Öffentlichkeit üblicherweise zu wichtigen Themen und nutze das Ergebnis als politisches Instrument „in Kämpfen in Brüssel“. Orbán sagte, die Sanktionen gegen Russland seien auf undemokratische Weise eingeführt worden und beruhten auf Entscheidungen der „Brüsseler Bürokraten und der europäischen Elite“. „Es gibt immer noch eine Demokratie in Europa und es ist wichtig, was die Menschen denken“, sagte er. In Ungarn werde die Öffentlichkeit regelmäßig in die Entscheidungsfindung „über die schwierigsten Fragen, mit denen Europa konfrontiert ist“, einbezogen, sei es die Migration, der Umgang mit der Covid-19-Epidemie oder die aktuellen Sanktionen, fügte er hinzu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Bezug auf die Migration sagte Orbán, „was wir brauchen … ist der Schutz unserer Grenzen gegen illegale Einwanderer“ und fügte hinzu, dass der illegale Grenzübertritt ein Verbrechen sei. Anstatt Massen illegaler Migranten an der serbisch-ungarischen Grenze zu haben, sollten die südlichen Grenzen Serbiens geschützt werden, was „im Interesse aller“ sei, sagte er. Ungarns Grenzen müssen geschützt werden, sagte Orbán. Das Land werde „nicht in ein Flüchtlingslager verwandelt … Migranten werden nicht einreisen, und wir werden uns nicht von anderen sagen lassen, mit wem wir zusammenleben sollen“, fügte er hinzu. Letztere Entscheidung könne „ausschließlich von einem vom ungarischen Volk gewählten Parlament und der Regierung getroffen werden“, so der Ministerpräsident.