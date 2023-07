Orbán beanstandet Preiserhöhungen der Supermärkte

Die Supermärkte verhalten sich wie Spekulanten, indem sie die Preise erhöhen, ohne dass es dafür eine Grundlage gibt, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Aufgabe der Regierung sei es, die Inflation mit Maßnahmen wie Preisobergrenzen, dem Einfrieren der Kreditzinsen, der Preisüberwachungsplattform, Zwangsrabatten für Supermärkte und der Möglichkeit, den SZÉP-Gutschein für den Einkauf von Lebensmitteln in Geschäften zu verwenden, zu senken, so Orbán. „Es scheint, dass der Prozess, den wir Inflationsbekämpfung nennen, begonnen hat, und das Ziel, die Inflation bis Ende des Jahres unter 10 % zu drücken, ist erreichbar“, fügte er hinzu. Während das Land gegen die Inflation und insbesondere gegen den Anstieg der Lebensmittelpreise kämpft, „gibt es diejenigen, die sich nicht an diesem Kampf beteiligen und die Situation ausnutzen“, sagte er. Die Erhöhung der Preise für importierte Lebensmittel sei „völlig ungerechtfertigt und inakzeptabel“, fügte er hinzu. Man werde gegen die Preiserhöhungen vorgehen, auch wenn dies der Regierung Probleme mit der EU bereiten könnte, sagte er. Brüssel, so Orbán, untergrabe die Versuche der Regierung, „die Menschen zu schützen“, und die Spekulanten würden „mit den Brüsseler Bürokraten konspirieren“. Er sagte, die Verbraucherschutzbehörden hätten bereits 3 Mrd. Forint (8 Mio. EUR) an Bußgeldern erhoben und fügte hinzu, dass die Maßnahmen intensiviert werden müssten.