Nacht der Kraftwerke: Kraft von Wasser und Wärme

Die ungarische Energie- und Versorgungsregulierungsbehörde (MEKH) lädt in diesem Jahr zum dritten Mal zur Nacht der Kraftwerke und Versorgungsbetriebe ein. Am 28. Oktober 2022 können landesweit an 70 Orten Wärmekraftwerke, Gasmotorenkraftwerke, Biogaswerke, Kläranlagen, Heizwerke, Wasserproduktionsanlagen u.a. normalerweise nicht öffentlich zugängliche Betriebe besichtigt werden.

Die Nacht der Kraftwerke gilt als größter und beliebtester Energiewirtschaftsevent des Landes und will mit ihrer Präsentation von Energie- und Fernwärmeerzeugung darauf aufmerksam machen, dass es sich zum Schutz der Umwelt lohnt, mit den Ressourcen bewusst umzugehen.

Die Nacht der Kraftwerke 2021 zog mehr als 3.000 Besucher an. Auch in diesem Jahr stellen sich die Veranstalter auf großen Zuspruch ein und erwarten die Interessenten mit spannenden Programmen und fachkundigen Führungen – www.facebook.com/energiahivatal.

Im Komitat Somogy nehmen ein Wärmekraftwerk, ein Gasmotorenkraftwerk und eine Kläranlage an der Veranstaltung teil. Dabei können die Interessenten einen Blick hinter die Kulissen der Fernwärme- und Stromerzeugung in Kaposvár sowie der Abwasserbehandlung in Siófok werfen. Das Komitat Veszprém nimmt ebenfalls an der Nacht der Kraftwerke teil, hier können die Kraftwerke in Ajka, Veszprém und Liter besucht werden.

Das Programm ist kostenlos, jedoch an eine vorherige Registrierung gebunden. Auf der eigens dafür eingerichteten Website kann unter https://eromuvekejszakaja.hu/jelentkezes der gewünschte Betrieb ausgewählt und anschließend die Registrierung vorgenommen werden. Die Registration hat bereits begonnen und spiegelt ein großes Interesse wider.