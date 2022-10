Szijjártó: Langfristiger Betrieb von TurkStream gesichert

Der Betrieb der TurkStream-Pipeline ist langfristig gesichert, nachdem die niederländischen Behörden die Exportlizenz eines Unternehmens, das für die Wartung der Pipeline mitverantwortlich ist, wieder erteilt haben, erklärte der ungarische Außen- und Handelsminister am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Péter Szijjártó sagte, dass der Entzug der Exportlizenz für das in den Niederlanden registrierte Unternehmen „eine besorgniserregende Situation“ für den langfristigen Betrieb der Pipeline, die Ungarn mit Russland verbindet, hätte schaffen können. Er sagte, er habe die Angelegenheit mehrmals mit dem niederländischen Energieminister besprochen und sei am Mittwoch darüber informiert worden, dass die Lizenz erneut grünes Licht erhalten habe. „Der Betrieb der TurkStream-Pipeline ist auf lange Sicht wieder absolut zuverlässig“, sagte er.

Szijjártó bezeichnete den neuen Vorschlag der Europäischen Kommission zur Eindämmung der Folgen der Energiekrise in Europa als „unzureichend, ja sogar gefährlich“ und sagte, dass Russland seine Erdgaslieferungen an den Kontinent einstellen würde, wenn die Maßnahme angenommen würde. „Europa braucht so viel Erdgas wie möglich, das aus so vielen Quellen und über so viele Routen wie möglich auf den Kontinent gelangt“, und der Vorschlag würde das Gegenteil bewirken, sagte er. In der Zwischenzeit seien die ungarischen Gaslieferungen durch die südliche Pipeline ununterbrochen, sagte er. Die Gasreserven des Landes entsprechen 50 % des Jahresbedarfs und liegen damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von 27 %, sagte er.