Neue Ausschreibung zur Vergabe freier Netzkapazitäten

Die ungarische Energie- und Versorgungsregulierungsbehörde (MEKH) wird voraussichtlich noch vor Jahresende eine Vorabinformation für die Branche über die Einzelheiten der Ausschreibung zur Vergabe der freien Kapazitäten im Mittel- und Hochspannungsnetz veröffentlichen und wird dann in der ersten Hälfte des nächsten Jahres die Ausschreibung eröffnen, wie die Präsidentin der MEKH laut einer Mitteilung der Behörde in ihrer Rede auf dem Portfolio Energy Investment Forum am Mittwoch bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Edit Juhász erklärte auf der Konferenz, dass die Regulierungsbehörde das Ausschreibungsverfahren für die Zuteilung der verfügbaren Kapazitäten im Mittel- und Hochspannungsnetz vorbereitet und durchführt. Ziel der Ausschreibung sei es, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, den Bau moderner Kraftwerke zu fördern, die den steigenden Bedarf decken können, die Flexibilität des Stromsystems zu erhöhen und die Erzeugung und Speicherung von grüner Energie zu fördern, erklärte sie. Edit Juhász hob in ihrem Vortrag hervor, dass sich das Betriebsumfeld des Stromsektors in den letzten zehn Jahren grundlegend verändert habe, was den Sektor vor erhebliche Herausforderungen gestellt habe. Als Beispiel nannte sie den rasanten Ausbau der Produktionskapazitäten aus erneuerbaren Energien, deren installierte Leistung im September dieses Jahres bereits 9 Gigawatt (GW) überschritten hat, während die Bruttoleistung der fossilen Kraftwerke, die die Flexibilität des Systems gewährleisten, von 8 GW auf knapp 6 GW zurückgegangen ist.

Die Präsidentin der MEKH wies darauf hin, dass auf den Spotmärkten von Jahr zu Jahr häufiger negative Preisphasen auftreten, in denen für den Verkauf von Strom bezahlt werden muss, und dass auch extrem hohe Preisspitzen immer häufiger vorkommen. Als eine mögliche Lösung für diese Herausforderungen nannte sie die Beschleunigung der Marktintegrationsprozesse. Ein Fortschritt in diesem Bereich ist, dass letzte Woche in Europa erfolgreich der Handel mit viertelstündlichen Preisen gestartet wurde, der das Profil der erneuerbaren Energieerzeuger mit unbeständigerer Produktion abbilden kann. Zur Beseitigung von Marktverzerrungen könnte auch der für Herbst dieses Jahres geplante Anschluss von Mavir an die Integrationsplattformen für Ausgleichsenergiemärkte (MARI und Picasso) beitragen. Der Anschlussprozess, der die Import- und Exportmöglichkeiten auf die Ausgleichsmärkte ausweitet und zu einer echten Angebotserweiterung führt, wird von der MEKH streng überwacht.

Die Präsidentin der MEKH bewertete auch die Diversifizierung des heimischen Anlagenparks als bedeutenden Fortschritt. Sie betonte, dass sich die derzeitige Speicherkapazität von rund 100 Megawatt (MW) bis Ende nächsten Jahres voraussichtlich verfünffachen wird. Die Erhöhung der Speicherkapazität könnte die intraday-Preisschwankungen auf dem Spotmarkt abmildern und auch das Angebot auf dem Regulierungsmarkt erweitern.