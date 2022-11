Landwirtschaftsministerium unterstützt Landwirte, die einheimische Rassen züchten

Das Landwirtschaftsministerium hat Landwirten 19,2 Milliarden Forint (47,6 Mio. EUR) für die Erhaltung einheimischer Haustierrassen zur Verfügung gestellt, so Staatssekretär Zsolt Feldman – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ziel der Ausschreibung sei es, einen lebensfähigen Bestand an geschützten oder gefährdeten einheimischen landwirtschaftlichen Nutztierrassen in ihrer natürlichen Umgebung und gemäß den traditionellen Methoden ihrer Aufzucht und Fütterung zu erhalten, so Feldman.

Das Interesse an der Förderung habe die Erwartungen übertroffen, da sich Landwirte für eine deutlich größere Anzahl von Tieren beworben hätten als bei früheren ähnlichen Ausschreibungen, sagte der Staatssekretär. In der ersten Runde kamen rund 1.720 Tierhalter für eine Förderung über drei Jahre in Frage. Weitere Anträge können im Januar 2023 eingereicht werden, und der Verpflichtungszeitraum für alle Begünstigten wird bis Ende 2024 dauern, sagte der Staatssekretär.