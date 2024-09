EU-Agrarminister diskutieren über die Verschlankung der Verwaltung

Die Landwirtschaftsminister der Europäischen Union erörterten am Montag bei einem Treffen in Brüssel Möglichkeiten zur Verringerung des Verwaltungsaufwands, wie Zsolt Feldman, Staatssekretär für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im Landwirtschaftsministerium, auf einer anschließenden Pressekonferenz erklärte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Feldman sagte, dass Verwaltungsfragen, wie die Änderung nationaler Strategiepläne, die Landwirte in einem solchen Ausmaß beeinträchtigt hätten, dass sie zu politischen Angelegenheiten geworden seien. Er fügte hinzu, dass der Rat für Landwirtschaft und Fischerei darüber diskutiert habe, diese Änderungen in einem gestrafften Verfahren flexibler zu handhaben. Eine Reihe von Mitgliedstaaten habe ihre Besorgnis über eine von China eingeleitete Antidumpinguntersuchung von EU-Milchprodukten geäußert, während andere auf Herausforderungen durch das Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Ukraine hingewiesen hätten. Bei der Erörterung eines Berichts über den strategischen Dialog über die Zukunft der EU-Landwirtschaft begrüßten die Mitgliedstaaten das Ziel, die Position der Landwirte in der Lebensmittelwertschöpfungskette zu stärken, äußerten jedoch ihre Besorgnis darüber, dass die für die Erreichung der Klimaneutralitätsziele vorgesehenen Mittel Teil des Just Transition Fund und nicht der Mittel der Gemeinsamen Agrarpolitik seien.