Ungarn lehnt EU-Darlehen zur Unterstützung der Ukraine ab

Ungarn ist bereit, der Ukraine weiterhin auf bilateraler Basis zu helfen, wird aber die Aufnahme eines Darlehens durch die Europäische Union zu diesem Zweck nicht unterstützen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Sofia – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter Bezugnahme auf einen Gesetzesentwurf, den die Europäische Kommission voraussichtlich diese Woche vorlegen wird und der eine monatliche Hilfe von 1,5 Milliarden Euro zur Deckung des Finanzbedarfs des kriegsgebeutelten Landes vorsieht, sagte Szijjártó bei einem Treffen der Außenminister der Mitteleuropäischen Initiative, dass Ungarn die Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie die kulturellen und religiösen Institutionen des Landes schon vor dem Krieg mit „Dutzenden und Hunderten von Millionen Euro“ unterstützt habe. „Wir sind bereit, die Ukraine auf der Grundlage eines bilateralen Abkommens weiterhin zu unterstützen“, sagte er.

Gleichzeitig werde Ungarn die Aufnahme eines Kredits durch die EU zu diesem Zweck „definitiv nicht unterstützen“, denn „wir haben das schon einmal getan. Wir haben den Kredit, den die EU während der Coronavirus-Pandemie aufgenommen hat, unterstützt, und das war mehr als genug“, sagte er. In Bezug auf die Sanktionen, die als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine gegen Russland verhängt wurden, sagte Szijjártó, die Maßnahmen hätten das Gegenteil von dem bewirkt, was bei ihrer Einführung versprochen worden sei: „Die Brutalität des Krieges nimmt zu und nicht die russische, sondern die europäische Wirtschaft wurde in die Knie gezwungen.“