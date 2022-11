Franc & Franc 2022 – Internationales Weinforum mit Verkostung in Villány

Die berühmte Weinregion im Süden Ungarns ist vom 25. bis 26. November 2022 die Welthauptstadt des Cabernet Franc. An diesen zwei Tagen erwarten eine Fachpräsentation, zahlreiche offene Keller und eine feine internationale Weinauswahl die Besucher.

Am ersten Tag findet ab 9.30 Uhr das VII. Franc & Franc Forum statt. Gastgeber der Veranstaltung ist dasin Villány. Nach den Fachvorträgen können in der Präsentation der renommierten internationalen Experten Peter McCombie und Pasi Ketolaine Franc-Weine von Villány in den Kategorien Classic, Premium und Super Premium, die Spitzenweine des internationalen Weinwettbewerbs Franc Du Monde sowie Cabernet Franc Sortenweine aus dem Loiretal und aus Argentinien probiert werden.

Tickets: https://jegymester.hu/production/383145/franc-franc-forum-2022/38024681

Am zweiten Tag lernen die Besucher bei einer Führung durch die Keller von Villány die neuesten Villányi Franc-Weine bei Präsentationen in den Weingütern kennen. Die Teilnehmer versammeln sich im Weingut Jammertal und können anschließend die Cabernet Franc-Weine in mehr als 40 Weingütern, wie im Bock Weingut und in den Kellereien Attila Gere, Tamás Günzer, Jackfall, Sauska u.v.m. verkosten.

Tickets: https://jegymester.hu/production/383144/franc-franc-kostolonap-2022/38024680

Die Winzer von Villány wählen alljährlich 12 Weine aus, die ein Jahr lang den Ruf des Villányi Franc in die Welt tragen. Bei dieser Auswahl unter der Leitung der Weinexperten András Horkay und Zoltán Győrffy werden die eingereichten Weine bei Blindverkostungen ausgewählt.

Die TOP 12 sind derzeit:

Bakonyi Péter: Villányi Cabernet Franc 2020 (classicus)

Lelovits Tamás: Villányi Cabernet Franc 2019 (classicus)

Fritsch Pince: Villányi Cabernet Franc Barrique 2019 (classicus)

Agancsos Pincészet: Capitalis Villányi Franc 2018 (premium)

Vinatus Pince: Villányi Franc 2018 (premium)

Gere Attila Pincészete: Villányi Franc Csillagvölgy-dűlő 2018 (premium)

Bock Pince: Villányi Franc Fekete-hegy Selection 2017 (premium)

Weitere Infos zur Weinregion auf villanyiborvidek.hu/de