Orbán: „Wir wollen Frieden und einen Waffenstillstand“

Viktor Orbán hat am Mittwoch in Belgrad zu einem Waffenstillstand in der Ukraine aufgerufen, „um eine drohende Gefahr abzuwenden“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir wollen Frieden und einen Waffenstillstand“, sagte der Ministerpräsident auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem serbischen Präsidenten Alexandar Vučić und dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer. Mit Blick auf den Raketenzwischenfall, bei dem am Dienstag in Polen zwei Menschen starben, sagte Orbán: „Es ist wichtig, unser Mitgefühl auszudrücken und uns bewusst zu machen, dass wir in Gefahr sind, da in unserer Nachbarschaft Krieg herrscht.“ „Wir sind auch in wirtschaftlicher Hinsicht in Gefahr“, sagte Orbán und bezog sich dabei auf einen Ausfall der Öllieferungen nach Ungarn über die Druschba-Pipeline am Dienstag. „Wenn Ihre Bürger und Ihre Wirtschaft in Gefahr sind, müssen Sie sich einzig und allein darauf konzentrieren, diese Gefahr abzuwenden, und das kann nur durch einen Waffenstillstand erreicht werden“, sagte er.

Die ungarische Regierung drängt die Europäische Union weiterhin, Serbiens vollständige und schnelle Integration in die EU zu erleichtern, sagte er und fügte hinzu, dass die EU-Mitgliedschaft Serbiens im Interesse Europas sei und die Gemeinschaft „die Migration viel leichter bekämpfen könnte, wenn Serbien bereits in der EU wäre“. Hätte man Serbien „gestern oder vorgestern die Mitgliedschaft gewährt, wären wir jetzt in einer besseren Situation“, sagte er.