Weine aus Sopron und Eger zu den Besten gekürt

Der „Kreis ungarischer Weinjournalisten“ (Magyar Borszakírók Köre) hat 26 Mitglieder, allesamt ausgewiesene Weinliebhaber. Sie stellten kürzlich bereits zum dritten Mal die besten ungarischen Weine des Jahres in ihrer Liste „Super12“ vor – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





An der Spitze der Auswahl und damit auch der Gewinner des Großen Preises ist in der Kategorie Weißwein der Leányka Superior (2016) der Tóth Ferenc Kellerei in Eger. Bei den Rotweinen ging der Blaufränkisch (2016) der Luka Enikő Kellerei in Sopron als Sieger hervor.

Die Experten bewerteten zuerst die Weine der vergangenen 5 Jahre, die sich auch international bewährt hatten. Die besten 12 Weiß- bzw. Rotweine dieser Vorauswahl wurden dann von einer Fachjury verkostet und neu bewertet. In die Liste kamen Weine aus 11 Weingebieten:

bei den Weißweinen aus Tokaj (3), Eger (2), Nagy-Somló (2), Badacsony (2), Balaton-felvidék (Balaton-Oberland) (1), Mór (1) und Neszmély; bei den Rotweinen aus Villány (5), Eger (3), Szekszárd (2) und der Region Süd-Balaton (1).

„Super12″ Weißweine 2018:

– Dobosi Pincészet Háromszög Welschriesling 2016 (Balaton-Oberland)

– Figula Pincészet Száka Welschriesling 2015 (Balatonfüred-Csopak)

– Gallay Kézműves Pince Nyékládháza Zenit 2015 (Bükk)

– Holdvölgy Expression Tokaji Hárslevelű (Lindenblättriger) Becsek 2015 (Tokaj)

– Káli Kövek Rheinriesling Szentantalfa 2016 (Balaton-Oberland)

– Kovács Nimród Borászat Nagy-Eged Furmint 2015 (Eger)

– Pajzos Pincészet Tokaji Hárslevelű (Lindenblättriger) 2015 (Tokaj)

– Tokaj Nobilis Szőlőbirtok Barakonyi Furmint 2015 (Tokaj)

– Tornai Pincészet Top Selection Aranyhegy Juhfark 2016 (Somló)

– Tóth Ferenc Pincészet Egri Leányka Superior 2016 (Eger)

– Szászi Birtok Badacsonyi Rózsakő 2017 (Badacsony)

– Szepsy Pincészet Úrágya Tokaji Furmint 2015 (Tokaj)







„Super12″ Rotweine 2018:

– Balla Géza Sziklabor Feketeleányka & Cabernet Franc 2015 (Ménes)

– Bock Pince Villányi Merlot Special Reserve 2013 (Villány)

– Eszterbauer Borászat Nagyapám Kadarka 2017 (Szekszárd)

– Gere Attila Pincészete Fekete Járdovány 2016 (Villány)

– Janos von Beőthy Csobánc-hegy Petit Rhone 2013 (Badacsony)

– Luka Pincészet Blaufränkisch 2015 (Sopron)

– Mészáros Borház Bodzási Blaufränkisch Prémium 2015 (Szekszárd)

– St. Andrea Nagykadarka Nagy-Eged Grand Superior 2016 (Eger)

– Stumpf Pincészet Nagy-Eged Öregtőkék Blaufränkisch 2015 (Eger)

– Schieber Pincészet Patina Cabernet Franc 2013 (Szekszárd)

– Tóth Ferenc Pincészet Blaufränkisch Superior Tornyos 2013 (Eger)

– Thummerer Pincészet Egri Bikavér („Erlauer Stierblut“) Grand Superior 2015 (Eger)

Die feierliche Preisverleihung findet am 27. Januar 2019 im Déri Museum in Debrecen statt.