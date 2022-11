8 beliebte Anbauten, die du in Betracht ziehen solltest

Hauserweiterungen sind eine großartige Möglichkeit, den Wert deines Grundstücks zu steigern und zusätzlichen Platz zu schaffen, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Aber bei so vielen verschiedenen Arten von Anbauten ist es oft schwer zu wissen, wo man anfangen soll. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf fünf der beliebtesten Arten von Anbauten und die Vorteile, die sie bieten können.

Die beliebtesten Erweiterungen für Haus und Garten

Wir geben die einen Überblick und zahlreiche Ideen, wie ein Anbau oder eine Erweiterung aussehen könnte.

1. Wintergärten

Ein Wintergarten ist ein Glasanbau, der an die Seite eines Hauses gebaut wird und normalerweise als zusätzlicher Wohnraum dient. Wintergärten sind eine beliebte Wahl für alle, die das Draußen nach drinnen holen wollen, denn sie lassen viel natürliches Licht in den Raum. Außerdem können sie das ganze Jahr über genutzt werden, da sie mit einer Fußbodenheizung und einer Klimaanlage ausgestattet sind.

2. Orangerien

Orangerien ähneln den Wintergärten, sind aber größer und bestehen eher aus Ziegeln als aus Glas. Sie haben auch ein festes Dach, das den Lärm von draußen fernhält und sie energieeffizienter macht. Orangerien werden oft als Esszimmer oder Spielzimmer für kleine Kinder genutzt.

3. Dachbodenausbau

Bei einem Dachausbau nutzt du den leeren Raum auf deinem Dachboden, indem du ihn in ein zusätzliches Zimmer verwandelst. Dies ist eine beliebte Wahl für Familien, die ein zusätzliches Schlafzimmer benötigen oder ein Arbeitszimmer einrichten wollen. Dachausbauten sind in der Regel günstiger als andere Ausbauten und können den Wert deiner Immobilie um bis zu 20 % steigern.

4. Terrassenüberdachungen

Terrassenüberdachungen sind eine großartige Möglichkeit, deinen Lebensraum zu erweitern und den Aufenthalt im Freien zu genießen, ohne sich um die Elemente kümmern zu müssen. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Terrassenüberdachungen und Materialien, sodass du eine finden kannst, die sowohl zu deinem Budget als auch zu deinen ästhetischen Vorlieben passt. Außerdem können Terrassenüberdachungen das ganze Jahr über genutzt werden, was sie zu einer guten Investition für jedes Haus macht.

5. Terrassenerweiterungen

Wenn du bereits eine Terrasse hast, die aber nicht groß genug ist, um alle deine Gartenmöbel oder Gäste unterzubringen, kannst du sie erweitern. Terrassenerweiterungen können an bestehende Terrassen angebaut oder als eigenständige Konstruktion hinzugefügt werden. In jedem Fall sind sie eine großartige Möglichkeit, zusätzlichen Platz für Gäste zu schaffen oder einfach die Natur in deinem eigenen Garten zu genießen.

6. Garagenerweiterungen

Garagenerweiterungen werden immer beliebter, da Hausbesitzer/innen nach Möglichkeiten suchen, ihre Garagen besser zu nutzen. Eine besonders beliebte Möglichkeit ist die Erweiterung mit einem Carport. Hier kann das Auto unter einem Anbau geparkt werden, um in der Garage selbst mehr Platz zu haben. Das kann zusätzlichen Platz für eine Werkstatt oder mehr Stauraum bieten. Wenn du einen Garagenanbau in Erwägung ziehst, solltest du dich unbedingt von einem Fachmann beraten lassen, um sicherzustellen, dass er allen örtlichen Bauvorschriften und Verordnungen entspricht.

7. Einstöckige Anbauten

Einstöckige Anbauten sind, wie der Name schon sagt, Anbauten, die nur aus einer zusätzlichen Ebene bestehen, die an dein Haus angebaut wird. Sie sind ideal, wenn du auf deinem aktuellen Grundstück nicht genug Platz hast, um nach außen oder oben zu bauen. Einstöckige Anbauten werden oft als Essküche, zusätzliches Schlafzimmer oder Spielzimmer genutzt.

8. Mehrstöckige Anbauten

Bei mehrstöckigen Anbauten wird dein Haus um mehr als eine Ebene erweitert. Diese Art von Anbau eignet sich am besten für diejenigen, die viel Land um ihr Haus herum haben, da sie sich in alle Richtungen ausdehnen können. Mehrstöckige Anbauten werden oft als Fitnessstudios, Kinoräume oder Einliegerwohnungen genutzt.

Fazit

Egal, wie hoch dein Budget oder deine Anforderungen sind, es gibt sicher eine Art von Anbau, die zu dir passt. Warum also nicht noch heute mit der Planung deines Traumanbaus beginnen?