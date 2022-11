Navracsics unterzeichnet strategische Kooperationsabkommen mit 17 Organisationen

Tibor Navracsics, Minister für Regionalentwicklung, hat am Dienstag mit Vertretern von 17 wissenschaftlichen, kirchlichen, karitativen, Interessenvertretungs- und zivilgesellschaftlichen Organisationen strategische Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. In der vergangenen Woche unterzeichnete der Minister 13 ähnliche Vereinbarungen mit Hochschuleinrichtungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Es gehe darum, die Konsultationen in einem organisierten Rahmen zu Gesetzesentwürfen und gemeinsamen strategischen Zielen der Gesellschaft und der Regierung zu verbessern, sagte Navracsics und wies darauf hin, dass das Parlament 2010 das Gesetz über die Gesetzgebung verabschiedet habe, mit dem institutionalisierte soziale Konsultationen zwischen Ministerien und Organisationen mit Fachwissen eingeführt wurden. „In der anfänglichen großen Eile, Gesetze zu verabschieden, ist das alles etwas in Vergessenheit geraten, also dachten wir, dass … wir uns wieder einmal an diejenigen wenden, die viel mehr wissen als wir“. sagte Navracsics. Die Vereinbarungen wurden von verschiedenen Wohlfahrtsverbänden, religiösen Gruppen und sozialen Organisationen unterzeichnet, darunter die Baptistische Wohltätigkeitsorganisation, die Ungarische Malteser Hilfsorganisation, der Verband der ungarischen Naturschützer, die Ungarische Gesellschaft für Stadtplanung und das Ungarische Rote Kreuz sowie der Nationalen Vereinigung der lokalen Verwaltungen.